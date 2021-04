Acabado el plazo de admisión de solicitudes, el pasado 31 de marzo, en los 383 centros públicos y concertados de la provincia para las enseñanzas de educación Infantil (segundo ciclo), Primaria, Especial, ESO y Bachillerato, comienza ahora el proceso de baremación, que no finaliza hasta el 14 de abril. Hasta el momento, la Delegación de Educación no da datos de cómo ha ido el proceso durante el mes de marzo, que ha transcurrido sin incidencias, según la delegada, Inmaculada Troncoso, y que culmina el 1 de junio con la matriculación de alumnos. Sin embargo, según todas las fuentes consultadas y con los primeros datos en la mano, se confirma que puede haber una importante bajada de solicitudes, por debajo de las 132.180 plazas ofertadas (frente a las 133.190 del curso pasado). De ellas, 8.875 son de nuevo ingreso, es decir, para niños de 3 años (en 2020/21 fueron 9.200 plazas), de las que el 76,6% corresponden a centros públicos y el 23,4% a la concertada.

Ahora, mientras que las familias esperan que su solicitud sea admitida en el centro de su primera opción, en algunos colegios se vive con la incertidumbre de que la previsión de cierre de unidades -hasta 21 puede haber previstas- se concrete. En la zona de Fátima y Carlos III, la bajada de la natalidad se ha notado de forma importante. Rafael Luque, director del CEIP Concepción Arenal, confirmaba a este periódico que para una sola unidad de 3 años de Infantil, con 25 plazas, solo han recibido 15 solicitudes, «pero es que todos los colegios de la zona, incluso muchos de los concertados, están por debajo de las plazas ofrecidas». En esta zona de la ciudad, dice Luque, solo el centro concertado Séneca ha completado la oferta de plazas.

Sin embargo, el presidente del Ampa del colegio Hernán Ruiz, Antonio Bueno, se felicitaba por poder mantener las tres líneas de Primaria, consolidando la matrícula, y haber recibido 24 solicitudes confirmadas para 3 años, que pueden ser más en septiembre, cuando se reubiquen alumnos del llamado anexo 9, es decir, de traslados, refugiados y otras casuísticas. Bueno señalaba que solo tienen una unidad de infantil de 3 años, «porque el año pasado ya nos quitaron una, y deberíamos recuperarla, porque en este nivel sería necesario rebajar la ratio».

El presidente de la FAPA Ágora de centros públicos, Francisco Mora, mostró ayer la indignación de los padres porque no han dejado a los centros públicos ofertar todas sus líneas, mientras que en la concertada «no han suprimido ninguna plaza». Mora señalaba que «los padres queremos que ante la falta de niños, se bajen las ratios y por supuesto no cerrar líneas a priori porque si no hay oferta, no hay demanda, y los padres se van a otros centros de la zona, como los concertados». Para Mora, «están dejando morir a la enseñanza pública poco a poco».

Normalidad

Por su parte, la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, destacó ayer que el proceso se está llevando a cabo con total normalidad y subrayó la importancia de contar el próximo curso con un nuevo instituto, el Miralbaida, con 90 plazas, que ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros, «dando respuesta a una demanda histórica de las familias». Y añadió que «apostamos, además, por una enseñanza más equitativa y más igualitaria, que seguirá prestando especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando una escolarización equilibrada de estos alumnos».

La patronal Escuelas Católicas, que agrupa a 26 colegios en la provincia (14 en la capital), ha registrado este año 1.113 solicitudes de plaza, 717 en la capital y 292 en la provincia, frente a las 1.190 del año pasado, por lo que el descenso podría estar en un 6,4%. Su presidente, Antonio Guerra, señaló que «se ha notado la fuerte bajada de natalidad y pese a ello seguimos manteniendo una amplia demanda», con centros en los que las peticiones superan a la vacantes ofertadas.