El Ayuntamiento de Córdoba busca la fórmula para reducir el pago de cerca de medio millón de euros que tiene que hacer a la Junta de Andalucía en concepto de devolución de lo abonado por el Gobierno andaluz dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades y que no se pudo ejecutar, cantidad que roza el medio millón de euros.

Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, la junta de gobierno local ha aprobado un recuso de reposición en el que se traslada a la Junta de Andalucía que las acometidas llevadas a cabo en el convento de Regina constituían unas obras destinadas a "potenciarlo turísticamente".

Concretamente, son 170.000 euros los que se destinaron a una obra que contaba con un montante total de un millón de euros, una cantidad pequeña, pero que, según Albás, "no estamos de acuerdo con la Junta" cuando los reclama. La también delegada de Turismo ha reconocido que se trata de una cifra no muy abultada, pero ha manifestado que "entendemos que tenemos que pelear y argumentar lo que estimemos conveniente".

Además, Albás ha asegurado que desde Turismo ya se trabaja en un nuevo Plan Turístico de Grandes Ciudades que, en cualquier caso, no podrá empezar a ejecutarse hasta que no esté resuelto el anterior. Sobre esto, la portavoz municipal de Cs ha señalado que se están sentando las bases de ese futuro proyecto "para que cuando vayamos a ponernos trabajar las tengamos consolidadas y podamos sacarlo de la mejor forma posible". Ha dicho, además, que incluirá proyectos "realizables" para que "no nos encontremos casos como los del Templo Romano o Regina".