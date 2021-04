La junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Córdoba está desarrollando una campaña de venta de tazas solidarias para conseguir fondos que contribuyan a prestar los diferentes servicios de los que dispone la entidad para ayudar a cientos de familias. Y es que son muchos los pacientes con cáncer y familiares que suelen acudir anualmente a la asociación en busca de apoyo económico, social o psicológico.

La coordinadora de las juntas locales de la AECC en Córdoba, Pilar Iglesias, señala que, en un año normal, cuando no había pandemia de coronavirus, esta asociación habría organizado varios eventos benéficos, que habrían contribuido a financiar sus programas, junto a las cuotas de socios, subvenciones y ayudas que reciben de administraciones y sector privado.

Sin embargo, debido a la pandemia, no se pueden organizar actos masivos, pero se realizan otras iniciativas, como la venta de tazas. Tanto en la capital, como en la provincia se venden estas tazas, a través de la junta provincial (en su sede de la calle Miguel Benzo, en la capital) y juntas locales de los pueblos.

Sin embargo, la mayor aportación económica que está recibiendo la AECC de Córdoba por la adquisición de estos productos está llegando gracias a camioneros de toda España, algunos de los cuales están impulsando una futura asociación que se quiere llamar Camioneros y camioneras contra el cáncer. «En un año difícil, porque no se pueden organizar grandes actos benéficos, la ayuda de estos camioneros está siendo una gran aportación», destaca Pilar Iglesias.

Juan Pérez Luque, de Iznájar, es el principal impulsor de esta asociación de camioneros solidarios. Juan Pérez lleva tiempo colaborando con la AECC de Córdoba, para la que recaudó en el año 2019 más de 60.000 euros, cuando dio la vuelta a España, junto a su mujer, a bordo de su camión Pegaso.

Cadena de solidaridad

Contando con el respaldo de numerosos profesionales del sector, Juan y otros compañeros han vendido hasta el momento unas diez mil tazas, con un coste de 4 euros cada una. «Las tazas han sido adquiridas en gasolineras, restaurantes, por compañeros camioneros, comerciantes, policías, guardias civiles, vigilantes, profesionales sanitarios, bomberos y otras muchas personas de toda España e, incluso, de otros países de Europa. Hasta en la cabina de un avión se ha visto alguna de estas tazas. Son mil peripecias las que estamos haciendo para colaborar con la AECC de Córdoba. Llevaremos tazas hasta donde podamos», señala Juan Pérez.

«Animamos a quien nos compra tazas que comparta luego fotos en las redes sociales con las mismas. Esto está permitiendo que cada vez más personas estén colaborando. Y es que los camioneros somos personas muy solidarias», recalca Juan Pérez.

Veteranía

«Soy el responsable de hacer los pedidos, de retirarlos y de hacer el reparto a otros camioneros», explica. Este camionero iznajeño lleva consigo un certificado de la Asociación Española contra el Cáncer de Córdoba que demuestra que colabora con esta entidad desinteresadamente. Y, para que no haya ninguna duda del destino de lo que se percibe, tanto él como otros camioneros ingresan todo lo que recaudan con la venta de tazas directamente en la cuenta de la AECC de Córdoba.

Juan Pérez es un camionero autónomo, que transporta mercancía a granel por toda España con su camión Volvo para la cooperativa Cotramix, de Montemayor. Lleva 34 años en la profesión, desde los 21, cuando comenzó a acompañar a su padre.

«Amo mi profesión. Tras la Vuelta a España, muchos compañeros supieron que colaboro con la AECC. Cuando me ven me reconocen y me cuentan su relación con el cáncer, a través de enfermos a los quieren. Son historias que me emocionan. A muchos hombres y mujeres que trabajan subidos a un camión les va a llenar de orgullo que se hable de ellos en Diario CÓRDOBA, porque llevamos dos meses volcados con la venta de tazas solidarias durante nuestro tiempo de descanso. No sé el motivo por el que algunos camioneros han podido tener alguna vez mala fama, porque somos profesionales muy honrados y solidarios. La mayoría de mis compañeros son personas solidarias con mayúsculas», destaca.

La mente altruista de Juan Pérez Luque no descansa. Ya tiene pensado volver a hacer otra vuelta solidaria en camión, pero no por España, sino por Europa. Quizás pueda ser una realidad el año que viene, si por fin la pandemia por fin le da un deseado respiro a la humanidad.