La crisis económica derivada del coronavirus ha traído aparejada una serie de consecuencias que van desde el aumento del paro a la pérdida de empresas, pasando por un lógico descenso del gasto de las familias. Todos estos hechos, que se resumen en una caída de la actividad, provocaron que en el 2020 la recaudación que Hacienda hizo a través de los impuestos se redujera en la provincia de Córdoba en más de 45 millones de euros, según los últimos datos actualizados por la Agencia Tributaria. Según las cifras de Hacienda, la recaudación en el 2020 fue de 934,26 millones de euros, una cifra que en el 2019 superó los 979,28 millones.

La pandemia del coronavirus cortó de esta forma seis años consecutivos de crecimiento que tuvieron en el 2019, además, la cifra más alta de recaudación desde el pico histórico de el 2007, cuando lo acumulado superaba los 1.065 millones de euros. La economía cordobesa estuvo prácticamente paralizada durante los meses de confinamiento duro, los del primer estado de alarma, que además coincidieron con un momento en el que la actividad productiva, especialmente la de la capital, está con la maquinaria al 100%.

Ese turismo perdido contribuyó, por ejemplo, a la reducción de lo recaudado por el fisco con el impuesto del valor añadido (IVA). Ese pago que afrontan los consumidores fue el que más se resintió durante el año del coronavirus. Según Hacienda, se perdieron más de 42 millones de euros en comparación con lo recaudado el año anterior. Concretamente, se pasó de acumular más de 404,66 millones de euros en el 2019 a través del IVA a contabilizar poco más de 362,34 millones.

Significativo fue también el descenso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, otro de los que más contribuyen, junto al IVA, al total de la recaudación. Según las cifras de la Agencia Tributaria, Hacienda recaudó de los cordobeses en el 2020 377,71 millones de euros a través del IRPF, cuando el año anterior la cifra rozaba los 388 millones. En este caso, la bajada fue de casi un 3%, o lo que es lo mismo, más de diez millones de euros. La bajada fue similar también en el impuesto de sociedades, que permite observar la actividad empresarial.

El profesor titular del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Loyola Andalucía, Pedro Pablo Pérez, explica que la actividad económica siempre está «estrechamente relacionada con los impuestos», por lo que si la primera cae, la consecuencia es clara. En el IVA, detalla, el descenso viene básicamente por una caída del consumo porque hay «menos tráfico de compraventa». Advierte, además, que las consecuencias en este sentido de la pandemia seguirán siendo malas durante los primeros meses de este año. La razón, apunta Pérez, que «llueve sobre mojado» y que la tercera ola ha tenido una especial incidencia en la actividad que no ha supuesto para todos una «ralentización», sino directamente «desaparecer».

Los datos de recaudación de 2020 también ofrecen otras cifras curiosas si se analiza, por ejemplo, de forma mensual. El año no empezó mal ya que en enero y febrero lo recaudado en Córdoba rozó un 1% de crecimiento, el problema viene a partir de marzo, cuando la actividad se ve paralizada por completo. Una vez esa actividad se recupera, la subida es evidente. En junio, por ejemplo, lo percibido por el fisco aumentó más de un 37%. Pérez detalla que eso se debe a esa relación directa entre actividad y recaudación y a que cuando no se pudo gastar la consecuencia directa fue el ahorro, que después se destinó al consumo una vez se abrió la veda de las restricciones.

¿Subir o bajar los impuestos?

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre si la solución a la crisis económica derivada del coronavirus venía ligada a un cambio en los impuestos, con voces encontradas que abogaban, por un lado, por rebajar la presión fiscal y otras que entendían que lo mejor sería incrementar esos pagos al fisco. El profesor titular del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Loyola Andalucía es de los que entiende que los impuestos deben quedarse como están o, en cualquier caso, bajarlos. «Los impuestos, de por sí, detraen la actividad», explica Pérez, que apunta que si se sube el IVA, por ejemplo, quien no tiene no consumirá y quien tiene se lo pensará más. Además, considera que en España hay ciertos tipos impositivos altos, como el del IVA de ciertos productos o los pagos de los autónomos. Sobre esto último, Pérez detalla que sería más efectivo bajarles los impuestos que darles subvenciones. Con ello, sentencia que «la subida de los impuestos no genera un aumento de la economía» y apunta que ese aumento de la presión tendría sentido con una «economía muy fuerte».