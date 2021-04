- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

Considero prioritario la pronta administración de las vacunas para poder alcanzar cuanto antes la inmunidad de la mayor parte de la sociedad, así como la suma de esfuerzos de todas las administraciones para vertebrar la pronta recuperación de los sectores productivos de nuestro país, para poder reactivar la economía y que volvamos a la senda del desarrollo, que tanta falta hace.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Sin duda, tengo que decir que nunca he perdido el optimismo ni la ilusión, si no, hubiera caído quizás en un error y no era momento de eso. En el IMAE hemos trabajado durante todo este tiempo sin parar para no perder ni un contrato. En este sentido, tengo que aclarar que desde el IMAE (Instituto Municipal de Artes Escénicas) hemos tenido la capacidad de ser ágiles en las adaptaciones frente a los cambios y la incertidumbre, por lo tanto sigo en la línea del optimismo, sobre todo con una visión esperanzadora de recuperar cuanto antes el escenario de normalidad, y con la dinamo de la ilusión de seguir trabajando por la recuperación del sector y seguir trazando el camino de generar oportunidades para nuestros artistas y con ello la recuperación de sector cultural.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba/de su empresa y por qué?

- La mayor enseñanza de esta situación ha sido, sobre todo, el hecho de poder llegar a ser consciente de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y al mismo tiempo de la fortaleza para poder hacer frente a las adversidades que han ido apareciendo en el camino durante este periodo de incertidumbre e incidencias sanitarias y económicas. He de decir que he vivido momentos duros. Otra enseñanza ha sido apreciar la gran profesionalidad de la que gozan la plantilla de nuestros teatros, quienes han remado a contracorriente para que los cordobeses pudieran seguir disfrutando de la cultura, que tan importante labor psicoemocional ha realizado en las personas, mostrando ser una gran medicina frente a la pandemia.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- En realidad, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos y quizás en estos momentos se ha hecho más palpable que nunca. Por eso, considero que no debemos perder la ilusión ni la fuerza ni las ganas de pensar que todo es posible. Por tanto, invito a los cordobeses y cordobesas a que no pierdan nunca el sentido del humor, porque sino el telón se puede bajar y la obra termine sin un aplauso.