31·03·2021 13:15

Andalucía suma 1.881 casos de covid y su tasa de incidencia sube diez puntos

Andalucía registra este miércoles 31 de marzo 1.881 nuevos casos de coronavirus, después de que este martes la Consejería de Salud y Familias notificase solo 138 positivos debido a un fallo en el sistema que no generó todos los registros nuevos en la base de datos de Red Alerta, lo que supone 1.326 casos más que los 555 contabilizados el lunes. Además, según los datos de la Consejería, ha habido 16 fallecidos, una menos que la víspera y seis menos que hace una semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a subir después de descender este martes tras cinco jornadas consecutivas en ascenso y se sitúa en 139,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, diez puntos más que la víspera y 20,2 puntos por encima de la tasa de 119,6 del miércoles pasado.

