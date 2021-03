Un informe de la asesora jurídica del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) niega, como sostienen IU y Podemos, que el contrato que se hizo a una empresa vinculada con Inés Arrimadas para la realización de una relación de puestos de trabajo en el ente municipal sea nulo de pleno derecho. La oposición sostenía la nulidad de dicho contrato en que habían transcurrido más de 6 meses desde su adjudicación y que aún no se había prestado el servicio (el contrato era para 3 meses prorrogable otros 3), pero la secretaria del Imtur considera que «no basta el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones para decretar la resolución del contrato menor». La primera teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), aseguró ayer que no eran "ciertas" las declaraciones de los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, al decir que el contrato menor del Imtur, adjudicado por más de 6.000 euros a la empresa D'Aleph, en la que trabajó la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, para hacer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dicho ente fuese "nulo de pleno derecho".

Sin embargo, el informe de la secretaria de este instituto municipal que preside la portavoz de Cs sí constata que el expediente carece de un documento contable tipo AD. En todo caso, entiende que la no emisión de dicho documento supone "una irregularidad que no determina la invalidez del contrato menor y qye puede ser subsanada incluso en el momento de reflejar contablemente el reconocimiento de la obligación". "No basta --continúa el informe-- el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones para decretar la resolución del contrato menor debiendo ejecutarse la prestación siempre que se supere el límite temporal preestablecido ex lege para este tipo de contratos".

El pasado 22 de marzo, Izquierda Unida y Podemos denunciaron que la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), contrató hace un año los servicios de una empresa vinculada a la presidenta de su formación a nivel nacional, Inés Arrimadas. En concreto se habría tratado de un contrato para la realización de la RPT (relación de puestos de trabajo) en el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de 19 de los 22 empleados que tiene este instituto presidido por Albás. La empresa en cuestión, D’Aleph, está radicada en Barcelona aunque tiene subsede en Jerez de la Frontera, y supuestamente Inés Arrimadas habría sido “directora general” en ella, antes de dedicarse a la política.

Respuesta de IU

IU considera que la secretaría del Imtur confirma en su informe “irregularidades” en el contrato menor que Turismo firmó en junio de 2020 con la empresa vinculada a Inés Arrimadas para hacer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dicho instituto municipal. Desde IU señalan que la secretaría pone de manifiesto que se ha “incumplido” el plazo para desarrollar dicha RPT, que era de 3 meses, y de que existe una “irregularidad” al no emitir documento contable para llevar a efecto dicho contrato, aunque considera que eso no determina su invalidez.

El hecho de que haya vencido el plazo, de que la delegada no haya pedido la prórroga correspondiente, de que casi 10 meses después sigamos sin RPT y de que no emitiera el documento contable vuelve a poner de manifiesto la “falta de gestión y la incapacidad” de la delegada de Turismo y de sus cargos de confianza, y eso que la señora Albás cuenta con una jefa de gabinete, una gerente, un coordinador general, un director general y, próximamente, un subdirector general.

"Cinco cargos de confianza donde antes había uno y, aún así, son incapaces de sacar adelante en tiempo y forma un contrato menor, por lo que ahora entendemos que Córdoba no cuente tras casi dos años de mandato PP-Ciudadanos con un producto turístico importantísimo para la ciudad como es el Espectáculo Nocturno del Alcázar. Si no son capaces de ejecutar 1 de los 11 contratos menores que impulsaron en 2020 cómo van a ser capaces de sacar un pliego técnico", dicen en IU.

No obstante, desde IU vuelven a insistir no sólo en la parte técnica sino también en la ética y en la política. "Alguien tuvo que llamar a Barcelona para que esta empresa vinculada a la líder de Ciudadanos se presentara a un contrato menor, que posteriormente se le adjudicó, para hacer un trabajo que se podría haber hecho desde lo público, con personal técnico con el que cuenta el Ayuntamiento y, en todo caso, que podría haber hecho una empresa cordobesa. Volvemos a insistir de que se trata del penúltimo capítulo de oscurantismo del equipo de gobierno, que utiliza lo público como si fuera su chiringuito".

Desde IU vuelven a pedir al alcalde que “tome cartas en el asunto” porque actualmente la gestión que hace Albás del turismo en la ciudad es como un “barco que va a la deriva” y, lo que tenemos claro, que “de seguir así Córdoba no estará preparada desde el punto de vista turístico para cuando salgamos de esta de pandemia”.

Como ejemplo de la “nefasta” gestión de Isabel Albás, dice IU, mañana va a convocar un consejo rector del Imtur para ampliar el plazo de una convocatoria de subvenciones que inició en agosto de 2020, que finaliza mañana y que tras casi 8 meses desde su aprobación ha sido incapaz de resolver de forma definitiva, y eso que llevamos meses avisando y denunciando tal situación.

"No obstante, mucho nos tememos que el alcalde no hará nada por revertir la situación porque lejos de penalizar el desastre de gestión en la delegación de Turismo lo que ha hecho el alcalde es darle a esta señora, que es incapaz de resolver una convocatoria de subvenciones, de ejecutar un contrato menor o de sacar el pliego del Alcázar, tres delegaciones más, demostrando que no le importa ni Turismo, ni Participación, ni Solidaridad, ni Igualdad".