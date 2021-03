- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- A la hora de analizar lo que se ha hecho bien y mal, desde que se declaró el estado de alarma en España, hay que hacer dos distinciones bastante importantes. Por un lado, no cabe la menor duda de que se ha hecho muy bien el trabajo por parte de los profesionales sanitarios. Su esfuerzo y dedicación ha sido ejemplar. Ahora bien, lo que se ha hecho muy mal y se sigue haciendo es que la economía sin empresas, sin ayudas a nuestras empresas, difícilmente consigamos salvarla si no es como siempre, con el esfuerzo y sacrificio de los de siempre. Por desgracia, además, al final el problema es de todos, ya que una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, tiene que ir al mismo equilibrio y peso el desarrollo económico y el sanitario. En cuanto hay desfase, se producen los desajustes sociales, económicos o sanitarios.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Yo considero prioritario las ayudas a las empresas y en nuestro caso a la promoción y a la comercialización, y sobre todo al mantenimiento del empleo.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba de su empresa y por qué?

- Me considero optimista desde el punto de vista de que en la economía no haya desajustes entre los sectores, de forma que todos estén en la misma línea de partida y, sobre todo, aquellos que han sufrido más la crisis. Difícilmente podríamos salir si no hay una vacunación efectiva antes del 30 de junio para poder salvar el turismo y la economía global, cuanto menos la local o provincial, y por supuesto haya una muy buena coordinación entre el resto de países a nivel mundial, un código o normas establecidas como cualquier otra normativa mundial de uso y desarrollo de pasaporte sanitario mundial. Porque todos los países dependemos de todos y no puede haber diferencias de interpretación ni uso de dicho pasaporte.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- La mayor enseñanza ha sido que al menos los bancos en esta ocasión han estado apoyados por el Gobierno para que a las empresas y a las familias no les falte la financiación, moratorias, etcétera. Además, otra de las enseñanzas más importantes que hemos tenido con la pandemia es que, por supuesto, un solo virus ha convertido a la humanidad en la tercera guerra mundial y casi con jaque mate. Así es como yo lo pienso.