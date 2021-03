La primera teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha asegurado este lunes que "no son ciertas" las declaraciones de los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, al decir que el contrato menor del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) adjudicado por más de 6.000 euros a la empresa D'Aleph, en la que trabajó la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, para hacer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dicho ente es "nulo de pleno derecho".

En una rueda de prensa, junto al delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), la edil ha informado de que han pedido un informe al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, para "argumentar que eso no es cierto, que no es real". Al respecto, Albás ha cuestionado que no sabe si ellos, en referencia a IU y Podemos, "controlan dónde han trabajado sus compañeros", apostillando que "a lo mejor no lo controlan, porque no han trabajado nunca fuera de la política", por lo que "ese es el problema", ha apuntado.

Según ha defendido la concejal, "la mayoría de mis compañeros, por no decir el cien por cien, venimos de la sociedad civil y algunos hemos sido autónomos y otros hemos trabajado para la empresa privada". Por tanto, "controlar donde han trabajado todos mis compañeros es francamente complicado", ha matizado. Además, ha señalado que "quizás esa sea la diferencia de que nosotros sí venimos de la sociedad civil y hay políticos que se han dedicado toda la vida única y exclusivamente a trabajar en la política".

Asimismo, la delegada de Turismo ha explicado que el trabajo de la empresa sobre la RPT "no está finalizado aún" (pese a que se adjudicó en verano y tenía 3 meses de duración), y ha insistido en que están pendientes del informe del secretario, dado que "hay una serie de puntualizaciones que son interesantes", ha aseverado.