El delegado de Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha dado la enhorabuena a los cordobeses por su comportamiento ejemplar y ordenado en este inicio de la Semana Santa del 2021, donde a pesar de que no procesiona ninguna hermandad, los templos están abierto para que los fieles puedan visitar a sus titulares. Torrico ha valorado que en un 99% la presencia de los cordobeses en la calle ayer Domingo de Ramos fue “ejemplar” y “ordenada” y ha asegurado que se cumplió mayoritariamente con la normativa y la distancia en las colas que se formaron a las puertas de las iglesias que ayer hubieran procesionado. Torrico ha destacado, además, que en el interior de los templos las visitas se hicieron en “circuitos rápidos, ágiles y seguros” y que la tónica fue la normalidad en el día que probablemente es de mayor afluencia de la Semana Santa en Córdoba.

Pese a todo ello, la Policía Local de Córdoba ha interpuesto un total de 139 denuncias en el inicio de la Semana Santa en la capital cordobesa por incumplimiento de las normas anticovid. El delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha dado el parte del balance de sanciones al término de la junta de gobierno local y ha hecho un llamamiento a la sociedad para que cumpla las disposiciones sanitarias y las normas de distanciamiento social. Asimismo ha informado de que el dispositivo de seguridad desplegado por agentes de la Policía Local se mantendrá activo hasta el Domingo de Resurrección.

En concreto, los agentes de la Policía Local de Córdoba han interpuesto 90 sanciones por circular después del toque de queda; además se levantaron 18 actas por hacer botellones en la calle; 10 multas por no respetar el distanciamiento social prescriptivo y 15 más por no llevar mascarillas. Asimismo, los agentes locales tuvieron que intervenir en 5 domicilios particulares donde la música estaba excesivamente alta y poner una multa a una persona que no respetó el cierre perimetral de la capital cordobesa. Miguel Ángel Torrico ha explicado además que se han impuesto algunas sanciones más por motivo de alcoholemias varias, miccionar en la vía pública y conducir bajo el efecto de las drogas.

En otro orden de cosas, la Policía Local ha colaborado con la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para vigilar los desplazamientos al campo para la celebración de peroles, después de que el fin de semana pasado se registraran algunos actos vandálicos en el parque periurbano de los Villares. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado las líneas de Aucorsa que van a Trassierra y Cerro Muriano para dar servicio a todas las personas que practican el senderismo o actividades relacionadas con la naturaleza en sendos enclaves naturales. La Policía Local está actuando en colaboración con la Guardia Cicil y la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía.