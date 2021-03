- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- Lo acertado ha sido la concienciación en el primer tramo de la pandemia con el confinamiento duro y estricto en nuestros hogares, el servicio humano y profesional de sectores que trabajaron para que todos tuviesen sus necesidades vitales cubiertas. He visto tanta solidaridad que me emociona recordarlo. En los errores, quizás al comienzo, no dar importancia al virus sin saber realmente su poder y su virulencia, y eso hizo que la gente se confiase propagándose sin obstáculo alguno; también eché en falta una reacción más rápida para obtener EPIs, imposibles de conseguir, con los que proteger a las personas que estaban en primera línea.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- En la salud, que los hospitales sigan equipados para salvar las máximas vidas; seguir concienciando a la población de la autoadopción de medidas para evitar contagios; y seguir presionando para que las vacunas lleguen y se administren inmediatamente. Por otra parte, comenzar a reconstruir la economía, y es que cada día que pasa perdemos una oportunidad. El escenario es diferente y hay que adaptarse ya, sin pensar en el anterior. Las personas tienen que volver a un puesto de trabajo y que la rueda comience a girar. Hay sectores que deben reinventarse y ahí la Administración tiene que volcarse con toda su fuerza en ayudar a miles de pymes y autónomos, que son los que generarán trabajo.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de su empresa y por qué?

- Por supuesto. Hemos visto la capacidad de adaptación, sacrificio y las ganas de volver a una situación de normalidad de toda la población. A poco que comencemos ese cambio, los avances se notarán cada día. Están llegando noticias como la asignación de la Base Logística del Ejército, entre otras muchas cosas, que sin duda alguna levantan a una ciudad moral y económicamente hablando.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- La mayor, y creo que es un aviso para todos, es que hay una línea muy delgada que separa vivir responsablemente y con felicidad de una situación terrible como perder a un ser querido, tu salud o algo peor, por lo que debemos aprovechar cada segundo de nuestra existencia, ser solidarios y ayudar lo que podamos, porque eso nos hará sentirnos bien y podremos entregar un mundo a nuestros hijos un poquito mejor que el que nos encontramos nosotros.