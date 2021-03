- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- La pandemia sorprendió al país desprevenido en sentido literal: sin vacuna, sin experiencia en el tratamiento, sin mascarillas, sin EPIs suficientes para los sanitarios, sin formación entre la ciudadanía... Y finalmente todo se ha ido consiguiendo en un tiempo récord. Dado este punto de partida tan precario, considero que en líneas generales todos lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Se debería haber evitado el gran éxodo que se produjo en Madrid y otras grandes capitales justo antes del estado alarma, que propagó la enfermedad por toda la geografía española en cuestión de días. La obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares de pública concurrencia llegó demasiado tarde.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Sin lugar a dudas, la vacunación. Se han movilizado millones de euros para el diseño de vacunas tempranas pero parece que ahora falla la producción de esas vacunas y no se consiguen alcanzar las unidades suficientes para esa vacunación masiva y urgente. Quizá debería plantearse a nivel europeo la creación de las infraestructuras de fabricación que permitan producir vacunas de forma masiva y suficiente. Podría tratarse de una infraestructura pública común que se activaría en casos de pandemia, ya que, según nos informan, se puede volver a repetir este tipo de episodios y no podemos estar a expensas de la capacidad de producción de compañías privadas.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de su empresa y por qué?

- La recuperación se iniciará cuando comience la normalidad y esta, como he dicho antes, se encuentra ligada a la vacunación. En cuanto a nuestra empresa, no tenemos de qué quejarnos, gracias al esfuerzo de todo el colectivo humano que la forma, hemos ampliado nuestra base de clientes y nuestra cuota de mercado, y no hay nada mejor para una empresa.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- A pesar de que nos creemos el centro de todo, la naturaleza nos ha demostrado una vez más lo frágiles que somos, pero esta vez lo ha hecho en una dimensión global que nadie podía esperar. De los miles de millones de galaxias que forman nuestro universo, habitamos en un pequeño planeta sin mayor trascendencia, pero se trata de nuestro planeta, de nuestra casa, y si no lo cuidamos nos vamos a extinguir sin remedio.