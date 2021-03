- Hace un año que se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- Lo mejor ha sido la respuesta mayoritariamente responsable y solidaria de la ciudadanía, que ha sido consciente de los riesgos y ha asumido las indicaciones que nos hacían por el bien de todos, aunque supusieran sacrificios. Pienso en niños, personas mayores, jóvenes…, en nuestros voluntarios de las Cáritas Parroquiales y también en los profesionales esenciales que han doblado esfuerzos para cuidarnos y que no nos faltara nada de lo necesario. Lo peor de lo vivido han sido las numerosas pérdidas humanas, las situaciones de enfermedad y la crisis social que se ha generado, la desconfianza que se ha ido instalando entre todos por el miedo al contagio, las irresponsabilidades y el escaso ejemplo público de algunos de nuestros representantes políticos en un tiempo en el que se requerían verdaderos modelos de identidad y soluciones reales y efectivas.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Se ha conseguido aplanar y reducir la curva de la emergencia sanitaria y es importante no olvidar que llega el momento de hacer lo mismo con la emergencia social, que sigue en la primera ola y lejos aún de disminuir. No nos podemos permitir salir de ésta si no es desde el reconocimiento de la dignidad y derechos de todos y sin dejar a nadie atrás, sin descartes.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba y por qué?

- Dios lo quiera. Debemos trabajar para que así sea porque es necesario para contribuir a que muchas familias salgan de la situación de exclusión a la que las ha arrojado la pandemia. Lamentablemente, la experiencia nos dice que ni la crisis ha afectado a todos por igual ni la recuperación llegará a todos por igual, por lo que es imprescindible contemplar medidas sociales concretas para una mayor justicia social. Los pobres y los que ya venían de situaciones de vulnerabilidad han sido los más golpeados y serán los últimos en salir. La recuperación debe venir acompañada de una reflexión en torno a nuestro modelo económico, que genera desigualdad, y una apuesta por un cambio social donde todo esté al servicio de la persona y de su desarrollo integral y no al revés.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- Que todos somos vulnerables, por lo que merece la pena cuidarnos y cuidar la vulnerabilidad ajena. En medio de tanto dolor y confusión, siempre hay lugar para una esperanza que no defrauda.