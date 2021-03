- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- Desde luego se deberían haber evitado los mensajes iniciales que banalizaban el problema. Esos mensajes a los que me refiero fueron los que dieron lugar a la falta de preparación a pesar de las señales de alarma que marcaba la Organización Mundial de la Salud (OMS). No había de nada, se hacían mascarillas caseras, batas con bolsas de basura, etcétera. También he de decir como positivo que ha sido excelente la respuesta de los profesionales sanitarios para atender, sin medios, a la población. Las oenegés, por propia iniciativa, en una situación en que los organismos oficiales que podían ayudar a la población estaban cerrados y solamente atendían telemáticamente, se lanzaron con muy pocos medios a atender a la población necesitada.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Para empezar considero que es una prioridad resolver el problema sanitario, porque sin esto no hay posibilidad de crecimiento y se creará un optimismo ficticio. Las informaciones optimistas que no se corresponden con la realidad lo único que generan es desconfianza. Hay veces en las que los políticos confunden la realidad con lo que nos gustaría que fuera y los mensajes son lo que nos gustaría oír. Pero eso siempre suele pasar una dolorosa factura.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba y por qué?

- Para lograr una recuperación clara y sostenible es necesario conseguir la erradicación del coronavirus en nuestra sociedad y, de momento, la única posibilidad es la vacunación de la población de forma masiva. Pienso que sin ello estaremos en unas situaciones de inseguridad y de desconfianza que no ayudarán a la recuperación de la economía de la provincia de Córdoba. Todo lo demás serán más o menos buenas intenciones que no resolverán la situación en la que nos encontramos actualmente.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- La mayor enseñanza ha sido comprobar dolorosamente que nuestra sociedad es muy vulnerable. Todo esto va a dar lugar que, a partir de ahora, las cosas van a ser muy diferentes y nuestras actitudes, prioridades y necesidades no serán las mismas. En concreto, se va a dar más importancia a la vida familiar y nos vamos a mostrar desconfiados con el entorno como posibles focos de contagio.