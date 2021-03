La Semana Santa del 2021 no será una Semana Santa cualquiera. Como no lo fue la del 2020, que coincidió prácticamente con el inicio de la pandemia del coronavirus y las medidas más duras de confinamiento. El año pasado, recién decretado el primer estado de alarma y con toda la población de Córdoba recluida en casa, las procesiones y todos los actos litúrgicos quedaron suspendidos. De hecho, muchos ciudadanos optaron por instalar su altar en casa y compartir olor a incienso y marchas procesionales desde sus balcones (no así, los actos litúrgicos, que sí se están celebrando).

Un año después, con muchos sectores económicos tocados de muerte, España continúa en estado de alarma, pero la situación es sensiblemente distinta aunque tampoco habrá pasos de Semana Santa recorriendo las calles de Córdoba. Después de tres olas sucesivas que han acabado con la vida de más de 900 cordobeses y más de 9.000 andaluces, y con la amenaza latente de otra cuarta ola a la vuelta de la Semana Santa, basada en la experiencia de lo ocurrió después de Navidad, la necesidad de equilibrar salud y economía ha llevado a la Junta de Andalucía a modular las restricciones para este periodo vacacional, que se aplicarán hasta el próximo 9 de abril, intentando aliviar la presión sin relajar la seguridad. Para ello, se ha optado por primar la movilidad interior y restringir los desplazamientos por la comunidad, aumentando para ello los horarios comerciales y de hostelería y prohibiendo los viajes a destinos vacacionales que supongan salir de la provincia.

¿A dónde puedo moverme desde Córdoba?

Con el cierre perimetral de todas las autonomías vigente, salvo por causa justificada, los cordobeses no podrán salir de Andalucía ni tampoco podrán escaparse a otras provincias andaluzas ni recibir visitas de amigos y familiares del resto de la comunidad. Mucho menos del resto de España o de países extranjeros. Los cordobeses que tenían pensado escaparse a las playas andaluzas o dar una vuelta por sus segundas viviendas en Málaga, Huelva, Cádiz, Granada o Almería, no podrán hacerlo salvo que exista un motivo justificado. Tomar el sol y comer pescaíto frito no lo son. Tampoco podrán salir quienes habían reservado casa rural en algún destino de montaña andaluz fuera de Córdoba, ya que las salidas quedarán restringidas al perímetro de la provincia. Esta medida provocó un descalabro en las reservas de viviendas rurales el pasado 18 de marzo, al anunciarse la situación, ya que se produjeron numerosas cancelaciones de andaluces que pensaban pasar su tiempo de descanso en Córdoba, pensando en que los desplazamientos interprovinciales estarían autorizados. Pese a todo, la ocupación rondaba hace unos días el 70%, sobre todo en la Vega del Guadalquivir y la Subbética y a más distancia El Guadiato y Los Pedroches.

La movilidad dentro de la provincia de Córdoba estará permitida, pero habrá localidades cerradas perimetralmente, en función de los casos positivos por coronavirus acumulados en las dos últimas semanas. Según la norma establecida para esta Semana Santa, no se podrá acceder ni salir de aquellos municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. Los municipios con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes tendrán además que suspender la actividad no esencial, es decir, el comercio de productos no esenciales y la hostelería no funcionará, por lo que las opciones de ocio se verán aún más limitadas. El comité provincial de alertas ha actualizado este jueves las restricciones vigentes para los próximos siete días, en función de la incidencia acumulad. Según el informe emitido, si su intención era pasar unos días en Nueva Carteya, Doña Mencía o Pedro Abad, mejor olvídese porque en los tres municipios se ha decretado el cierre perimetral y en los dos últimos, con más de 1.000 casos por cien mil habitantes, el cese de la actividad no esencial.

¿Podrán los cordobeses viajar al extranjero? Salir de España en avión, salvo que haya causa justificada de trabajo o salud, solo será posible para los ciudadanos que vivan en provincias con aeropuerto, como Málaga, Sevilla o Jerez, ya que el espacio aéreo está abierto pero no la movilidad entre provincias y si un cordobés quisiera viajar a París o a Berlín, para coger el avión tendría que desplazarse a otra provincia.

¿Qué pasa en las provincias con aeropuerto?

La situación no es igual en todos los territorios. Todo depende de si en la provincia hay aeropuerto o no. En el caso de que haya y ofrezca vuelos con destinos europeos, podrán llegar viajeros procedentes de países como Alemania o Francia, donde las restricciones de movilidad en este momento impuestas por sus respectivos gobiernos son mucho más severas que aquí. La única condición exigida para hacerlo es presentar una PCR negativa. Para viajar desde Alemania a Málaga, no será necesario justificar el desplazamiento como ocurre en la movilidad entre provincias.

Los visitantes que aterricen en Málaga, Granada o Sevilla (el aeropuerto de Córdoba no recibe vuelos comerciales) deberán moverse, como el resto de ciudadanos andaluces, dentro del perímetro de la provincia a la que lleguen, por lo que ciudades turísticas como Córdoba deberían recibir flujo de turistas salvo que los viajeros se salten la norma, exponiéndose así a la multa que corresponda. En el caso de los viajeros procedentes de Alemania, antes de volver a su destino deberán presentar una PCR negativa. En el caso de dar positivo, tendrán que permanecer en España para realizar la cuarentena y, sin enfermaran, tendrían que ser atendidos por la sanidad pública de la ciudad en que se encuentren.

¿Cuáles son las excepciones en que no se aplica la restricción de movilidad?

Los desplazamientos entre provincias se consideran justificados en el caso de que sea necesario asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; acreditándolo debidamente con cita o documento de intervención; por cuestiones profesionales, institucionales o legales, también con el documento justificativo correspondiente, para asistir a centros universitarios, docentes o educativos (algo que será más difícil justificar en periodo vacacional); por retorno al lugar de residencia habitual, siempre que se presente DNI, certificado de empadronamiento o contrato de alquiler; para atender a personas dependientes, hacer gestiones en entidades financieras y de seguros, con justificante de desplazamiento de la entidad, a gasolineras en territorio limítrofe al municipio de residencia o para renovar permisos y documentación oficial como el DNI o el de conducir, con cita previa. También es causa justificado asistir a actividades deportivas federadas de competición oficial o por causa de fuerza mayor o emergencia justificada.

Hostelería y comercio hasta las 22.30 y toque de queda a las 23 horas

La principal diferencia respecto a los meses anteriores es que el horario de comercio y de hostelería se ha prolongado una hora, por lo que podrán abrir hasta las 22.30 horas en lugar de hasta las 21.30 horas como hasta ahora. Esta medida ha llegado acompañada de un retraso del toque de queda de una hora. Los cordobeses, como el resto de andaluces, podrán estar en la calle hasta las 23 horas. Lo que no ha cambiado es el número de personas que se pueden reunir. Por eso, los grupos que se reúnan en bares y establecimientos públicos no podrán superar las seis personas en espacios exteriores como terrazas ni ser más de cuatro si se encuentran en el interior. Quienes deseen cenar fuera de casa o tomar una copa con los amigos, podrán hacerlo esta Semana Santa siempre que lo hagan antes de las 22.30 horas y que se reúnan en grupos pequeños o en mesas separadas. Con la provincia cerrada y los cordobeses de vacaciones, se espera que la ocupación de los establecimientos de hostelería, sobre todo, aquellos que tienen terraza, incluidos los puestos de caracoles, se dispare sobre todo a partir del Jueves Santo, cuando se espera la llegada de visitantes de la provincia.

Situación epidemiológica

Córdoba afronta la Semana Santa con mucha incertidumbre, ya que si bien se ha producido un descenso en la tasa de incidencia acumulada de la capital, que hasta ayer se situaba por debajo de cien casos por cien mil habitantes, algo que no ocurría desde hace meses, la media en la provincia va en aumento (131,6 en este momento) y hay cuatro municipios que superan los 1.000 casos por cien mil habitantes. Desde este viernes y durante los próximos siete días, tres localidades permanecerán con cierre perimetral: Doña Mencía, Nueva Carteya y Pedro Abad. En las dos últimas, Salud ha decretado además el cese de la actividad no esencial.