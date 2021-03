Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y que se debería haber evitado?

Determinar qué se ha hecho bien en una situación en la que han muerto tantas personas y la situación sanitaria ha sido tan crítica, al menos para mí, resulta difícil. Debemos ser exigentes y respetuosos con las personas que tanto han sufrido y centrarnos en las cuestiones que se pueden mejorar y evitar repetirlas. Esto, tanto a nivel estatal, como autonómico y local. Entendemos que se debería haber evitado las tremendas situaciones de caos en la sanidad pública y las terribles colas del hambre. Estas situaciones nos han demostrado que bajo ningún concepto se debe recortar en sanidad, servicios sociales, etcétera, ya que cuanto más se recorte en estos temas más sufrirán las personas.

¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

Que nuestras administraciones atiendan las necesidades de las personas. La cuestión social es fundamental en estos momentos. La crisis sanitaria ha vapuleado a muchas personas que poco a poco se están quedando atrás. La recuperación no está llegando a todas las personas por igual. Se debe exigir en estos momentos que los presupuestos reflejen un incremento real y suficiente en aspectos sociales para paliar las necesidades de las personas.

¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba y por qué?

La recuperación de la economía debe ir de la mano de la recuperación de las cuestiones sociales. No sería justo que se produjera una recuperación económica de ciertos sectores y esta mejoría no se reflejara en todos los sectores de población. Una de las cuestiones que ha demostrado esta pandemia es que una ciudad como Córdoba no puede estar sustentada casi exclusivamente en un sector de servicios. Mi optimismo se basa en la idea de que se haya aprendido la lección y se apueste por sectores como el industrial, que no sufra tanto cuando se produce una situación como la que nos ha traído la covid-19.

¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

Esta situación, la verdad, es que nos ha enseñado muchas cosas. Para mi la mayor enseñanza ha sido comprobar que hay muchas personas que no se han quedado impasibles ante el sufrimiento de otras y tanto individualmente como colectivamente han estado dispuestas a ayudar a pesar de todo. Desde el mundo vecinal ha habido una respuesta desde el inicio de la pandemia para organizarse y ayudar a vecinas y vecinos con necesidades.