La presidenta de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, ha informado de que se han reunido con la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba para colaborar en materia de seguridad de cara a la Semana Santa, porque pese a que no habrá procesiones, los templos estarán abiertos y se espera gran afluencia de público en ellos. Según Caballero, se ha acordado con el Ayuntamiento de Córdoba que haya dotaciones policiales en los puntos "más importantes" de la capital cordobesa, como puede ser Capuchinos el Viernes de Dolores. Aunque en un principio la agrupación no era proclive a esta fórmula, finalmente se pondrán vallas para controlar las entradas y las salidas a los templos, que permitan mantener las distancias de seguridad necesarias decretadas por las autoridades sanitarias para evitar los contagios. Asimismo, es obligatorio que se cumpla la normativa de aforo en los templos, algo por lo que tendrán que velar las hermandades cordobesas.

La presidenta de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, entiende que en líneas generales al no haber procesiones esta Semana Santa no va a haber "un problema excesivo", pese a lo cual se han reunido con Infraestructuras para "contribuir" y que "no haya problemas".

La primera prueba de fuego tendrá lugar mañana 26 de marzo, Viernes de Dolores, el gran día para la cofradía servita. La hermandad de los Dolores, que valoró en los peores momentos de la pandemia suspender los actos religiosos, ha organizado finalmente todo un dispositivo para velar por la seguridad de los fieles que decidan acudir mañana a la plaza del Cristo de los Faroles, a la iglesia de San Jacinto. Están previstas misas a las 8.00, 9.00, 12.30 y 13.30 horas, aunque el acto principal será la Fiesta de Regla y contará con la presencia del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández a las 11.00 horas.

La idea es contar con los hermanos para vigilar que los fieles cumplen las normas y que se respeta el aforo del templo. Las entradas y salidas se harán siempre por la misma puerta y antes de entrar se tomará la temperatura a los asistentes. En la plaza también se dispondrán vallas y señalizaciones para favorecer el tránsito y que no se produzcan parones ni aglomeraciones. El dispositivo de la hermandad se iniciará a las 8:00 y concluirá por la noche.

Además, la Delegación de Infraestructuras procederá a la instalación de un escenario y vallas para cerrar el perímetro de la plaza de Capuchinos con motivo de la celebración de la Exaltación a la Saeta organizada por esta institución el próximo sábado, desde las 19.30 horas. Igualmente, se procederá a la colocación de vallas suministradas por Infraestructuras para regular el tránsito de visitantes de acuerdo con las medidas covid. Se instalarán vallas rojas para control de acceso a los templos y verdes para control de tráfico.

Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que la Policía Local de Córdoba velará por la seguridad y la salud de todos frente a la covid-19 durante las horas de apertura de templos en la Semana Santa tal y como se acordó en la mesa de coordinación celebrada esta semana a la que asistieron responsables de las delegaciones de Seguridad, Promoción, Infraestructuras, la empresa municipal Sadeco y Protección Civil, así como de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. La actuación de los agentes de Policía Local, que se realizará en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y voluntarios de Protección Civil, se centrará en la vigilancia y cumplimiento de la normativa sanitaria en el exterior de los templos que abran sus puertas en estos días. Para ello se asignará, de manera extraordinaria, una patrulla de Policía Local en cada uno de estos templos durante las horas en las que permanezcan abiertos al público.

Estas medidas arrancarán el viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores, y se prologarán durante toda la Semana Santa. Esta actuación, coordinada con agentes del Cuerpo Nacional de Policía y voluntarios de Protección Civil, tiene por objeto el cumplimiento de la directriz, fechada el 11 de marzo, del Sistema Nacional de Salud en la que se indica de manera textual: “Las actividades realizadas dentro de los lugares de culto (por ejemplo, iglesias) tienen ya su aforo establecido en el Decreto de Presidente 09/2021 de 18 de marzo. No obstante, cuando la actividad realizada en el interior afecte a espacios fuera de ellos (por ejemplo, colas de espera) dentro de las medidas preventivas generales, los promotores y autoridades competentes, de acuerdo al espacio público ocupado, deberán contemplar aquellas necesarias para evitar la aglomeración de personas y garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los grupos convivientes”.

"Nos encontramos en un momento clave y debemos seguir siendo tremendamente responsables. No podemos relajarnos; nos estamos jugando muchísimo. Ruego a toda la ciudadanía que extremen las precauciones"

En este sentido, el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad en estos días “nos encontramos en un momento clave y debemos seguir siendo tremendamente responsables para evitar un incremento de contagios por covid-19 en estos días festivos. No podemos relajarnos porque nos estamos jugando muchísimo, tanto desde el punto de vista de la salud, como en el terreno económico. Ruego a toda la ciudadanía que extremen las precauciones para que, en el menor tiempo posible, podamos volver a disfrutar de la Semana Santa tal y como la conocemos. Desde la Policía Local vamos a velar por el estricto cumplimiento de la normativa, pero es imprescindible contar con la colaboración de la ciudadanía para que esta situación acabe cuanto antes”.