La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha asegurado este miércoles que "los 15 millones de euros que la Junta de Andalucía dará en ayudas directas a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la comunidad autónoma son claramente insuficientes".

En este sentido, Amo ha recordado que en Andalucía el 90 por ciento de los municipios tienen menos de 20.000 habitantes y que en la provincia de Córdoba son 70 los que no superan esa población, por lo que la cantidad anunciada por el Gobierno andaluz de PP y Cs "es ridícula, unas migajas que no van a paliar la complicada situación que atraviesan los ayuntamientos después de haber asumido competencias que no les corresponden y costes que han mermado sus presupuestos".

A este respecto, la número dos del PSOE cordobés ha afirmado que "la Junta de Andalucía, en esta pandemia, ha dejado huérfanos a los consistorios que se hicieron cargo de la limpieza extraordinaria de los centros educativos, sin compensación económica alguna por parte de la Administración autonómica, mientras se les recortaban de una forma brutal los planes de empleo".

"El antimunicipalismo del Gobierno de PP y Cs es evidente, más aún cuando anuncian con triunfalismo 15 millones de euros para los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes, una cantidad idéntica a la que esta misma semana ha puesto a disposición de los ayuntamientos cordobeses la Diputación través del 'Plan Más Provincia'", según ha añadido Amo, quien ha recordado que la institución provincial "también ha puesto en marcha este mismo año el 'Plan Córdoba 15', dotado con otros 15 millones de euros".

Así, según ha señalado la también vicepresidenta primera de la Diputación, entre ambos planes la institución provincial "ha puesto a disposición de los ayuntamientos cordobeses 30 millones de euros para que los municipios los destinen a la reactivación económica, la lucha contra la pandemia, la generación de empleo y la mejora de infraestructuras y servicios públicos".

Es por ello que, la dirigente del PSOE cordobés ha exigido al Gobierno que preside el popular Juanma Moreno "un compromiso claro con los ayuntamientos, con el municipalismo".

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE cordobés ha reprochado al Gobierno andaluz de PP y Cs que, "teniendo más recursos, gracias a la llegada de fondos del Gobierno de España, y con un superávit de más de 800 millones de euros, no es comprensible que menosprecie de esta forma a los ayuntamientos", y ha asegurado que Moreno, "durante la pandemia, no ha hecho nada para apoyar la situación financiera de las entidades locales, mientras éstas hacían frente, en la soledad más absoluta, a las situaciones derivadas del coronavirus".

"En lo que sí gasta dinero la Junta de Andalucía es en sus campañas de propaganda y autobombo, tratando de vender a la ciudadanía una realidad que solo está en su imaginación, porque hoy nuestra tierra, dos años después de la llegada de las derechas al Gobierno andaluz, está peor que nunca", ha concluido Lola Amo.