Esta tarde a las 17:00 horas el alumnado del centro de enseñanza permanente del Parque Cruz Conde, apoyado por el consejo de distrito Poniente-Sur de Córdoba, se han concentrado ante la puerta del edificio para denunciar la situación en la que imparten clases desde noviembre de 2019. En un comunicado el consejo apunta que en esa fecha "en una reforma de las instalaciones eléctricas, se instalaron unos contadores inteligentes que han convertido en un calvario el aprendizaje en las clases debido a continuos apagones, que han acelerado el deterioro de los medios audiovisuales y la avería de ordenadores, además de afectar al desempeño de las tareas administrativas y a la seguridad del centro".

La concentración de esta tarde, señalan desde el consejo de distrito, se ha llevado a cabo como consecuencia del "resultado infructuoso" de escritos y entrevistas con responsables del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba que, "no solo no ha resuelto el problema eléctrico, sino que aún no ha dado respuesta formal a las quejas del alumnado del centro ni ha aportado el posible proyecto, plazos y propuestas para hacer frente al problema".