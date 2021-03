Izquierda Unida y Podemos denuncian que el contrato que el Imtur hizo a una empresa vinculada con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es “nulo de pleno derecho”. Los dos grupos municipales de la oposición han vuelto a criticar hoy la forma de gestionar de la presidenta del Imtur y primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), y consideran que estamos ante una situación “extremadamente preocupante”.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha insistido en que alguien tuvo que llamar a Barcelona para invitar a esta empresa, D’Alpeh, para que se presentara al concurso de la ejecución de una RPT (relación de puestos de trabajo) en el Imtur. De este modo, niega las declaraciones de Albás realizadas ayer después de la denuncia de IU y Podemos, donde sostenía que el expediente se había gestionado de manera “pulcra”.

Asimismo, García incide en la necesidad de denunciar estas situaciones porque estamos hablando, recuerda, de dinero público. “Esto no es esto una polémica, no es una pataleta, intentamos que la gestión del dinero público se haga de manera mas transparente posible”, ha añadido García.

IU y Podemos entienden que este contrato es “nulo de pleno derecho” por varios motivos, pero fundamentalmente, porque no ha cumplido el plazo de ejecución previsto (tres meses prorrogables tres más) y porque pese a ser ya un contrato plurianual (al haber pasado al año siguiente) la Intervención no tenga constancia de ello. El contrato, de 6.300 euros más IVA, se firmó en junio, por lo que tenía que haber estado firmado y pagado en septiembre del 2020 “y estamos en abril 2021 y no sabemos nada de esta empresa”.

Asimismo, los dos grupos municipales avisan de que ahora, cuando la empresa D’Aleph termine la RPT, habrá que levantar el reparo para permitir el pago y tendrá que ir al Tribunal de Cuentas. “¿Ahora quién lo paga? ¿Cuándo y cómo se paga? ¿Y el PP y el alcalde que dice de esto?”, han interpelado el portavoz de IU, para quien es extraño que la empresa no haya hecho nada en este tiempo excepto repartir unas fichas entre los 19 empleados del Imtur a los que le afectaba la RPT.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, por su parte, considera que “estamos desaprovechando recursos humanos y estamos desviando dinero público a empresas de amiguetes” y dice que “canta bastante que la directora de esta empresa fuera Arriamdas”. Por último, Podemos e IU lamentan que en ningún momento se informara al consejo rector del Imtur de este contrato y que no se contara con la Delegación de Recursos Humanos para llevar a cabo una tarea que consideran podría haberse hecho “en una mañana”.

En última instancia, Pedrajas ha asegurado que “lo que este gobierno está haciendo a esta ciudad son daños irreparables y sentando unas bases muy peligrosas; bsta ya, Bellido, ponga transparencia y legalidad”.

Desde Cs se defendió ayer la pulcritud del expediente y se insistió en que la vinculación de Arrimadas con esta empresa solo fue puntual y en el pasado.