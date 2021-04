-¿Cómo está funcionando el Juzgado de 24 horas? ¿Cuál es su valoración?

-En estos dos años, el juzgado de guardia está funcionando perfectamente, sin incidencias, y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos. Por tanto, considero que ha sido un gran avance para la ciudad de Córdoba, lo que ocurre es que, como siempre pasa, los avances no se perciben de momento pero el tiempo nos está dando la razón.

-¿Está respondiendo este juzgado a las expectativas creadas?

-Por supuesto que sí. Desde el 18 de marzo del 2019 no tengo conocimiento de ninguna queja de la prestación del servicio. Además, los detenidos, en cuanto se ponen a disposición del juzgado de guardia por las fuerzas de seguridad, son atendidos, de tal manera que no hay ninguna demora. Que a las 6 de la tarde se le atiende y a las 10 de la noche y a la hora que sea necesaria. Y, además, hemos tenido la suerte de tener un protocolo con dos conducciones ordinarias de detenidos y las extraordinarias que sean necesarias para garantizar los derechos precisamente de las personas y racionalizar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del juzgado de guardia. Por otra parte, no solo hemos avanzado en la atención y legalización de los detenidos, hay otras múltiples funciones que desempeña el Juzgado 24 horas. Se tramitan de forma inmediata todas las denuncias, el juzgado está abierto y se atiende al ciudadano de la mejor forma posible. También se pueden celebrar juicios fuera del horario de audiencia porque haya alguna necesidad imperiosa de que no se pueda hacer en otro momento. Se preconstituyen pruebas, cuando hay ciudadanos con un determinado riesgo que se tienen que marchar y no van a volver en unos años, y eso antes no se podía hacer. También se actúa con carácter urgente en los delitos de violencia sobre la mujer cuando el juzgado competente está cerrado, como ocurría antes. Ahora, sea la hora que sea, se da esa atención a la mujer maltratada. Y algo a lo que los ciudadanos son muy sensibles, las órdenes de inhumación, que antes no se podían hacer hasta el día siguiente. Ahora se han acordado unos horarios, que plasmé en unos acuerdos del decanato y está funcionando muy bien. También se ha racionalizado y se autorizan rápidamente los trasplantes y algo que para mí es muy importante, los dispositivos telemáticos en los casos de localización de personas para proteger a víctimas, se pueden colocar en cualquier momento.

-¿Qué destacaría como más relevante?

-Para mí, lo más importante es la relevancia de nuestra ciudad a nivel jurídico. Desde el punto de vista judicial, Córdoba es una ciudad de primera división, a la hora de prestar servicios estamos a la misma altura que Granada o que Sevilla dentro de Andalucía. Córdoba lo merece porque recibe a muchísimos visitantes extranjeros y la imagen que se van a llevar de nuestro país es la que vean en Córdoba. La justicia tiene que ser eficiente y prestar un servicio de calidad y en Córdoba reunimos esas condiciones y es probable que poco a poco la inversión se vaya produciendo y genere riqueza y beneficios para los cordobeses.