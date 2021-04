Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

Lo que se ha hecho mal es que todos, la sociedad y los gobiernos, no hemos ido de la mano. Los ayuntamientos estamos pendientes de recibir 3.000 millones de euros del Gobierno central para que podamos ser la uci económica y social de la crisis que nos viene ahora. Estamos abandonados. En un año no hemos recibido todavía un euro. Por eso, soy un convencido de que de la crisis hay que salir juntos, lo que no nos pueden es dejar solos. Otro lunar que veo grave fue el inicio de esta situación, reaccionando tarde y lavándose las manos durante demasiado tiempo, dejando que otras administraciones sean las que tomen las decisiones. Lo que creo que se ha hecho bien ha sido el trabajo de los profesionales sanitarios y la propia responsabilidad de la sociedad civil, y cómo todos hemos sabido estar en nuestro sitio y digo todos en todos los supuestos.

¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

Lo que es prioritario es que de verdad sea una nueva etapa. Estamos superando la tercera ola y lo que tenemos que evitar es que haya más olas y eso solo se puede hacer con un calendario de vacunación muy rápido y sabiendo que tenemos que hacer un último esfuerzo. Ahora tendrán que venir las medidas paliativas, por seguir usando el símil, para superar esto.

¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba?

Lamentablemente no. Hay que ser realistas. Se ha comparado muchas veces la situación a una guerra contra un enemigo invisible. Creo que estamos prontos a ganar esa guerra, pero lo que viene después de una guerra es la posguerra y no podemos ser ilusos ni mandar falsos mensajes de esperanza. Vienen situaciones muy duras. Córdoba es una ciudad que vive del turismo y la recuperación del turismo no va a ser de un día para otro. Afortunadamente tenemos buenas noticias, como la base logística del Ejército, que nos dan otro impulso en otros sectores que sí pueden compensar la profunda crisis que tenemos.

¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

La debilidad de nuestro sistema de vida. Nuestro régimen de convivencia se ha puesto patas arriba y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo tenemos que primar la salud. También ha habido cosas positivas, porque en menos de un año se ha encontrado una vacuna gracias a la investigación. La última enseñanza es que lo importante tenemos que afrontarlo juntos.