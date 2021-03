Cuando el 13 de marzo del 2020 se bajó el telón de los escenarios cordobeses el primer afectado, además del público, fue el actor y presentador Jorge Javier Vázquez, que no pudo estrenar en el Gran Teatro su último espectáculo, Desmontando a Séneca, previsto para ese mismo día, y que un año después aún no ha llegado a las tablas del coliseo cordobés. A partir de ahí comenzó un calvario para el mundo de la cultura que nadie preveía tan largo. El desconcierto inicial abrió paso a nuevas maneras de sacar adelante espectáculos, eventos y actos de la programación cultural de la ciudad, que encontraron un aliado en las nuevas tecnologías a través del streaming, un término muy desconocido hasta ese momento que ha conseguido introducirse en el lenguaje de todos en el último año.

Los letreros de «cancelado», «suspendido» y «aplazado» empezaron a poblar la cartelería de anuncios de espectáculos, tanto oficial como urbana, y el silencio musical y escénico durante aquellos tres meses del confinamiento provocado por el estado de alarma se hizo ensordecedor.

El teatro, la danza, el circo, el cine y los conciertos desaparecieron de nuestras vidas hasta que, casi llegado el verano, algunos espacios se lanzaron a acoger algunas funciones y actuaciones, que se fueron sometiendo a cambios de aforo y horario, según iba fluctuando la curva de la pandemia.

Afortunadamente, tras el verano, los escenarios de los teatros públicos y privados volvieron abrir sus puerta, lo que salvó algunas actividades, pero aún se esperan los conciertos de El Barrio, David Bisbal, José Luis Perales o Pasión Vega, que fueron aplazados a nuevas fechas, sin que aun se hayan podido celebrar. Ante esta situación, el mundo artístico no se ha rendido, recurriendo a la imaginación y a internet para mitigar el golpe que supone el alejamiento de los escenarios y de su público con actuaciones vía streaming, llegándose a crear hasta plataformas locales de difusión. Y a través de este formato también se salvaron eventos como la Feria de Artes Escénicas de Palma que, pese a no haber tenido casi espectadores, al menos, sirvió para que las compañías andaluzas mostraran sus producciones, que no es poco. No tuvieron la misma suerte otras citas como el Festival de la Guitarra, que en 2020 iba a celebrar su 40 aniversario, o la Noche Blanca del Flamenco, una velada que pone a Córdoba en el epicentro del arte jondo.

A nivel expositivo, el confinamiento coincidió con la clausura de la muestra Islas al mediodía, pero los museos también se sumergieron en las nuevas tecnologías para ofrecer actividades virtuales, en las que fueron muy activos el Arqueológico y el Bellas Artes, así como las bibliotecas municipales, que no permitieron que la pandemia impidiera a los ciudadanos el placer de la lectura.

El cierre de las salas de cine, que han abierto en escasos periodos a lo largo del año, se ha paliado con la pequeña pantalla, donde las distintas plataformas fílmicas se han volcado para ofrecer contenidos fílmicos de calidad y estrenos de películas. Tampoco hubo Feria del Libro, aunque sí se salvo Cosmopoética, un festival en el que este año los poetas han recitado sus versos también a través de la pantalla.

Especialmente reducido quedó el 90 aniversario de la muerte de Julio Romero de Torres, aunque aún se espera poder rendir un digno homenaje al artista Ginés Liébana en su centenario, aunque ya se le ha rindió un emotivo -y telemático- tributo desde Córdoba, donde, en la Diputación, aun puede disfrutarse de la amplia retrospectiva sobre la trayectoria de este creador.

No ha sido un año bueno para la cultura, igual que para otros sectores, por lo que los trabajadores de este ámbito se han agrupado en distintos colectivos que claman ayudas para seguir sobreviviendo. Esperar que la evolución de la pandemia sea positiva es la única alternativa.