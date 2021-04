Hacia un modelo bilingüe integrado y E-ducación: Enseñar y aprender después de 2020 son dos proyectos de Erasmus+, subvencionados por la Unión Europea, que incluyen a más de diez entidades educativas de España, Italia y Portugal, coordinadas desde Córdoba por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires.

Con un presupuesto cercano al medio millón de euros y tres años de trabajo, estos proyectos de investigación en Educación Superior y Educación Escolar se proponen diferentes objetivos: ‘Hacia un modelo bilingüe integrado’ realizará un análisis de la situación en Europa de la implantación del plan bilingüe y ofrecerá herramientas para mejorar sus resultados. ‘E-ducación: Enseñar y aprender después de 2020’ propondrá recursos en el proceso de transición a la educación digital partiendo de la situación que el covid-19 ha provocado en los centros educativos a nivel mundial. Más de 10.000 alumnos y cientos de docentes, equipos directivos y centros de formación de toda Europa se beneficiarán de los recursos de estos proyectos.

Algunos socios que colaboran en los proyectos son: Universidad de Córdoba, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), CONECTA 13 (una spin-off de investigación educativa de la Universidad de Granada), Universidad de Oporto en Portugal, la red de escuelas de idiomas Eurolingue de Sicilia en Italia o uno de los centros de formación e innovación docente más importantes de Italia, Creativ, además de distintos centros escolares de primaria y secundaria europeos.

Los proyectos

Hacia un modelo integrado. Este proyecto afronta el hecho de que la implantación de los planes bilingües en los centros educativos en Europa está suponiendo un reto para las instituciones educativas, desde los docentes al propio alumnado, ofreciendo soluciones para afrontarlo: Generación de una APP de coordinación entre el profesora especialista, creación de nuevas pruebas de evaluación, materiales interactivos y la organización de dos eventos internacionales.

El proyecto cuenta con diferentes socios de alto nivel: Cambridge Assessment English, Macmillan y Edelvives (bajo el sello BYME), la Junta de Andalucía a través de sus Centros del Profesorado de Córdoba, la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba, los sindicatos FSIE Educación y UGT Educación a nivel local y regional, además de Genially o la publicación digital exitoeducativo.net.

E-Ducación: Enseñar y aprender después de 2020

La pandemia del covid-19 ha dejado de manifiesto graves problemas a nivel mundial en todos los sectores socioeconómicos y educativos y ha mostrado importantes deficiencias a la hora de responder a las modalidades de educación no presencial o semipresencial. El proyecto E-DUCATION: TEACHING AND LEARNING AFTER 2020 plantea tres líneas de trabajo que se basan en las metodologías activas online, la evaluación en sistemas de no presencialidad y en la coordinación de la comunidad educativas en la atención al alumnado, en especial a los que se encuentran en situación de desventaja por la brecha digital.

La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba gestiona 16 centros educativos: Trinidad, Sansueña, La Inmaculada, Jesús Nazareno, San Rafael, San Acisclo y Santa Victoria, Jesús Nazareno (Aguilar), La Milagrosa (Bujalance), San José (Priego de Córdoba), Nuestra Sra. De Gracia (Almodóvar), CEI San José, CEI Jesús Salvador, CEI Santa Victoria II, CEI Los Compis y CEI Divino Maestro (Carcabuey).