Medallas de Oro
Manuel Benítez 'El Cordobés' y el Imibic, reciben el mayor distintivo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Ochos socios fueron reconocidos con las insignias doradas de la entidad
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha celebrado este viernes 27 de febrero, en el histórico Salón Liceo, uno de los actos más destacados de su calendario anual: la conmemoración del Día del Socio.
Durante este evento, se impusieron las tradicionales insignias de oro a ocho socios: Pedro López Castillejo, Juan Miguel Moreno Calderón, María de los Ángeles García Ortiz, María Victoria García de la Cruz Pineda de las Infantas, Francisco Porras Espinosa de los Monteros, María del Mar Prats Yusta, Francisco Summers Gil y Manuel Vázquez Silva, en reconocimiento a su prolongada dedicación y su contribución a la vida cultural y social del Círculo.
Medallas de oro, por sexta vez
Asimismo, por sexta vez en la historia de la institución, se otorgaron las medallas de oro del Real Círculo de la Amistad, la máxima distinción que concede la entidad a personas e instituciones cuya trayectoria representa un ejemplo de excelencia y servicio a la sociedad.
Una de ellas fue entregada al quinto califa del toreo, Manuel Benítez El Cordobés, en reconocimiento a su labor de proyección del nombre de Córdoba en las principales plazas nacionales e internacionales. La otra fue para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), por el trabajo invaluable de sus profesionales y su contribución al avance del conocimiento médico y la mejora de la salud.
