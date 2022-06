El Cerro de los Mártires, enclave de leyenda en San Fernando

Al sur de San Fernando, en la provincia de Cádiz, encontramos el popularmente conocido como Cerro de los Mártires. Este pequeño monte, situado cerca de la virginal playa de Camposoto y del barrio de Gallineras, ha estado habitado desde el Neolítico y debe su nombre a una leyenda de principios del siglo cuarto.

Según los relatos medievales, Servando y Germán eran dos hermanos romanos naturales de Mérida, que fueron delatados por profesar en secreto la fe cristiana. Como no se arrepentían fueron sometidos a crueles tormentos y enviados a morir a Marruecos. Pero temiendo que muriesen en la travesía, los romanos decidieron llevarlos al entonces conocido como Collado Ursiniano para allí decapitarlos. Sin embargo, la veracidad histórica de este suceso es un enigma, debido a varios motivos. El primero es que la ruta romana de Mérida a África no pasaba por San Fernando. Pudiera ser que se desviaran para que el general romano que dirigía la comitiva depositara sus ofrendas en el Templo de Hércules, pero en esa época dicho enclave había perdido relevancia dentro del Imperio. También se pone en duda que la comitiva solo transportara a dos presos, pues deberían haber sido muchos más. Además, en ese tiempo la fe cristiana no estaba tan perseguida, y su fatal desenlace probablemente se debió a no reconocer la divinidad del emperador. Pero curiosamente, a pesar de todas estas dudas que ponen en entredicho que los hermanos fueran ejecutados en este lugar -si es que realmente existieron-, varios vecinos de la zona aseguran haber visto a dos figuras deambulando sin cabeza, asegurando que se trataría de los espíritus de dichos mártires.

Esta es la leyenda más conocida del enclave, pero no la única. También se cuenta que a mediados del siglo XX un religioso dedicó su vida entera a cuidar la ermita que aún hoy corona el cerro, quedando su alma encerrada en dicho edificio tras su fallecimiento. A pocos metros encontramos el árbol de los suicidas, un enorme y solitario roble elegido por multitud de personas para terminar voluntariamente con sus vidas, y en torno al cual se concentra un buen número de supuestas apariciones y fenómenos paranormales. Y no podemos olvidar a la niña del Cerro, una pequeña asesinada allí a mediados del siglo pasado cuyo fantasma, según varios testigos, corretea sin rumbo por esos lares, y que incluso habría sido captado en alguna que otra fotografía. Por esto y mucho más, el Cerro de los Mártires de San Fernando es un enclave mágico para visitar y descubrir.

* Guía de Rutas Misteriosas en Cádiz.

www.rutasmisteriosas.es

[Aquí puede leer la serie la Córdoba misteriosa]