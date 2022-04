Catedral de Jerez: Un fantasma con prueba documental

La majestuosa e imponente Catedral de Jerez de la Frontera se puede apreciar desde muy lejos. Se alzó entre los siglos XVII y XVIII sobre la primitiva Iglesia del Salvador, una de las seis erigidas por Alfonso X tras la reconquista de la ciudad en 1264. Primitivamente existió en su lugar parte de la antigua Mezquita Mayor, por lo que hablamos de un emplazamiento rico en historia y leyendas. Las gárgolas que la flanquean nos advierten de los peligros que acechan en nuestro día a día, y nos recuerdan la necesidad de seguir el dogma religioso y no caer, como ellas, en las garras del pecado y la tentación. Cuando nos adentramos en su interior, la inmensidad de sus bóvedas nos eleva a lo divino. Con independencia de las creencias de cada uno, su magia nos envuelve y nos sugiere que lo imposible, a veces, se puede materializar.

Corría el año 2012. Un caluroso día de agosto. Cristóbal Armario, un experimentado fotógrafo inmerso por aquel entonces en la creación de su página web, llegó a la catedral sobre las once de la mañana junto a un compañero. Tomó varias instantáneas de diversas estancias y, tras inmortalizar con su cámara las zonas más características del templo, se marchó. Días después, revisando el trabajo, su pareja se percató de la anomalía recogida en una de las imágenes. Una luz blanquecina con fisionomía humana aparecía sentada en uno de los bancos frente al Altar Mayor. Cristóbal quedó sorprendido, ya que, como aseguró, nadie se interpuso entre su objetivo y aquel lugar solitario. No fue una mañana excesivamente concurrida de público, pero estaba seguro de que aquello, en el momento que realizó la foto, no estaba allí.

En la imagen podemos apreciar una figura que muchos asemejan a un monje, con la capucha hacia atrás y la mirada dirigida hacia el altar. Los más incrédulos afirman que podría tratarse de la luz del sol proyectada a través de las vidrieras, y que de algún modo formó esa pareidolia tras rebotar en la piedra. Nada es descartable, pero es curiosa la manera en la que la luz sortea la madera de los bancos para formar una resplandeciente imagen antropomorfa. ¿El espíritu de un antiguo religioso? ¿Un alma devota que tras la muerte se refugia entre los muros de la catedral? Quién sabe. De lo único que tenemos constancia es que nadie ha vuelto a ver esta enigmática sombra, o al menos, no lo ha contado. Túneles secretos, enterramientos, muertes en extrañas circunstancias y espectros son algunos de los temas sobre los que versan las leyendas de la catedral de Jerez de la Frontera. Edificio de visita obligada para los amantes del arte, de la historia, y también del misterio.

