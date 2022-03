Ni Madrid ni los Jardines del Buen Retiro serían lo mismo sin sus guardianes: arquetípicos personajes que adornan calles, parques o plazas y que, aunque mudos, tienen mucho que contar. Sin duda, conjuntos escultóricos como las fuentes de Cibeles, Neptuno o Apolo han sumado puntos a la hora de conceder al eje Prado-Retiro la distinción de Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021, bajo el título Paisaje de la Luz.

Lo que no muchos conocen es que la cuarta fuente del paseo del Prado iba a ser la del Ángel Caído, pero finalmente, en 1885, se ubicó donde hoy podemos admirarla: en una rotonda despejada del Retiro. No es, ni mucho menos, la única estatua en el mundo dedicada al demonio pero, según algunas mediciones, podría ser la única situada a 666 metros sobre el nivel del mar, cifra que se cumpliría en algún punto de un monumento que en su base dispone de una columna con diablillos funcionando a modo de surtidores. Ahí se ve mucho mejor que en su ubicación inicial, donde hubiera quedado rodeada de árboles. Para su creación, Ricardo Bellver se inspiró en el poema El paraíso perdido, escrito por el inglés John Milton en el siglo XVII, en el que habla sobre la rebelión de varios ángeles encabezados por Luzbel, el portador de la luz. Hoy lo conocemos como Lucifer, un ángel que fue expulsado de los cielos, aunque este concepto –al igual que el poema de Milton– haya sido muy debatido entre teólogos, filósofos y esoteristas. Mientras unos ven el merecido castigo a la arrogancia de un ser que se creyó al mismo nivel que Dios, otros contemplan a un rebelde incomprendido que cuestionó el poder establecido, pues la rebelión de Lucifer no tuvo otro origen que las discrepancias con su superior.

De cualquier manera, no deja indiferente a ningún visitante, siendo uno de los grandes atractivos del parque. Y, como dicen que el diablo está en los detalles, vamos a fijarnos más de cerca. Así podremos observar el poderoso simbolismo del personaje, que reposa sobre una roca como el titán Prometeo, pero que en lugar de cadenas se encuentra atado a la tierra por serpientes, animales que en la mitología bíblica representan el Mal. Acaba de ser expulsado de los cielos y su rostro, cual Mona Lisa, refleja una gama de emociones entre las que destacan la ira, el espanto, la tristeza y la incomprensión. Está mutando su naturaleza angélica –aún conserva las alas– por otra diabólica, y esto queda reflejado en su semblante. De forma magistral, el escultor escondió un par de cuernos entre la agitada cabellera del demonio. El Ángel Caído, una proeza artística que pese a la oscuridad de la escena, ha aportado mucha luz a Madrid.

