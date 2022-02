El escritor británico Mick Herron, creador de la serie de espías La Casa de la Ciénaga, con su protagonista Jackson Lamb, admite que Rusia y China están impulsando una nueva guerra fría, pero su esperanza es que «esa guerra siga siendo fría y no caliente». Herron, que ha participado en el festival BCNegra, dijo en una entrevista con Efe que «la guerra fría ya volvió hace unos años y ahora se está intensificando con las interferencias rusas en las elecciones en Occidente y su actitud territorial agresiva, que ha propiciado a la vez una respuesta recíproca clara de los países occidentales».

La novela de espías clásica, con John Le Carré a la cabeza, empezó y terminó con la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero mirando los periódicos y los informativos actuales «aquellas amenazas e incertidumbres siguen aquí; y los peligros pueden venir en forma de auge de los populismos o con la llegada al poder de la extrema derecha en Europa». Sin embargo, resumió Herron, «cuando al mundo le va mal, a los escritores de espías les va bien».

Y en ese panorama internacional, el autor británico opinó que «tiene muchos visos que el futuro nos depare también una guerra fría con China, un enfrentamiento que podría comenzar con el sector del comercio», aunque advirtió de que «las guerras comerciales formaron parte de la guerra fría EEUU-URSS, con sanciones y limitaciones a los intercambios entre los países».

Sin ser un experto en geopolítica, Herron ve «distintos puntos calientes» en el planeta, como Ucrania o Taiwan, que «merecen atención y preocupación», pero su labor como escritor es «aprovechar lo que leo en los periódicos para usarlo de telón de fondo en las historias que escribo en las novelas».

Ha pasado algo más de un año desde la muerte del «maestro» John Le Carré y Herron subrayó que el autor de El espía que surgió del frío o El topo «supo poner el acento en las personas, en lugar de centrarse en la misión, la aventura y la tecnología que ensalzaban, por ejemplo, las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming».

Le Carré, añadió, dijo en cierta ocasión algo así como que «cada país tiene el servicio secreto que se merece y él utilizó el servicio secreto para hacer un retrato del declive de un país, Reino Unido, y de la pérdida del peso que tenía, del final del imperio británico».

Tras haber publicado en España Caballos lentos, Leones muertos y Tigres de verdad, el próximo mes de mayo estará en las librerías la cuarta, Nobody walks -en su versión en inglés- de Jackson Lamb. Confesó que no tiene un plan establecido sobre La Casa de la Ciénaga y Jackson Lamb: «Espero que tenga una larga carrera, y seguiré escribiendo la serie mientras la disfrute».

Sobre el protagonista, Herron señaló que intentó que permaneciera invariable, que fuera siempre la persona que es, que se resistiera al cambio, porque «es un dinosaurio, un personaje de otra época, un guerrero de la guerra fría que ha visto cómo el mundo ha cambiado a su alrededor pero él no, mientras los demás miembros de la Casa de la Ciénaga sí han evolucionado».

El propósito del escritor es que «el lector no conozca su interior, no sepa cómo piensa, y solo sabe lo que dice y hace». En parte, esa resistencia al cambio le viene del propio Herron, que sigue teniendo su viejo móvil analógico.

Mick Herron comenzó su carrera con otra serie, protagonizada por Zoë Boehm, formada por cuatro novelas, que no está seguro de darla por concluida: «A finales de 2021 preparé una compilación de cuentos cortos, Dolphin Junction: Stories y cuatro eran sobre Zoë, posteriores a la serie de novelas. Al preparar la compilación, me hizo ilusión y quizá la continúe».

Desde su anterior visita al BCNegra en 2019, se ha hecho efectivo el Brexit, «algo deprimente y desagradable, nada inspirador para la literatura» y recuerda que un reciente informe oficial apuntaba a dos efectos directos del Brexit: «el aumento de costes para las pymes y los retrasos en las entregas de mercancías, un completo desastre».

Y añadió: «Me siento europeo, pero administrativamente ya no lo soy y en el aeropuerto tengo que pasar por la cola de ciudadanos no europeos».

Más optimista se mostró con la serie televisiva que estrenará Apple TV el próximo 1 de abril, Slow Horses, protagonizada por Gary Oldman y Kristen Scott Thomas y basada en las dos primeras novelas de Lamb, en la que Herron hizo de consultor y mantuvo una relación estrecha con los productores ejecutivos y los guionistas, además de haber visitado el rodaje y conocido a los actores.

«Hace pocos días vi los seis episodios enteros y ha quedado fantástico, porque muchas veces las adaptaciones televisivas se parecen más a otras series que al libro en que se basan, pero en esta ocasión han sido capaces de conservar el tono, el estado de ánimo y los personajes», comentó Herron.

Una segunda temporada, basada en la tercera y cuarta entrega de la serie Jackson Lamb, llegará a finales de este año, anunció. En la actualidad, Herron trabaja en una nueva novela de espías que no será de la serie Jackson Lamb, un género que piensa continuar pues «no me veo escribiendo un romance medieval o cosas por el estilo».