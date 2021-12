En 2014 empezarían mis aventuras en la finca de San Rafael, en Telde (Las Palmas). Una parcela de gran extensión donde lo más destacado son una vieja casona, un cobertizo y un pozo. Uno de sus propietarios fue Jesús Ferrer Jimeno, antiguo coronel de Francisco Franco. En 2004 fue adquirida por el Ayuntamiento de Telde a un importante grupo empresarial a cambio de varias parcelas en otro barrio teldense, pero la permuta se declaró irregular y dejó la propiedad en un limbo legal. Como consecuencia, la finca lleva más de quince años abandonada, lo cual ha provocado su deterioro y, lamentablemente, también su saqueo.

Conocí su existencia a través de una página de exploración urbana. Dos chicos aseguraban haber vivido una experiencia paranormal en una habitación concreta del edificio. Relataban que una fuerza invisible les había bloqueado la puerta, e incluso les obligaba a parlamentar antes de permitirles volver a salir. Para comprobarlo personalmente, visité la casona junto a dos personas sensitivas, con una aparente capacidad para percibir energías de manera extrasensorial. Una vez allí, mis acompañantes aseguraron sentir varias presencias vagando por el edificio, y para colmo, no fueron pocas las veces que todos pudimos escuchar el chirrido de las puertas del antiguo despacho del coronel Jimeno abriéndose y cerrándose. Posteriormente llevamos a cabo una sesión de grabación de psicofonías, donde se pudieron captar suspiros o expresiones como «¡Fuera!», que evidenciaban que los actuales moradores de la vivienda no querían ser perturbados. Después de esto abandonamos el edificio y continuamos explorando el resto de la parcela. Pronto nos adentramos en un oscuro cobertizo. Según el testimonio de las sensitivas, allí pudieron contactar con el espíritu de un niño que aparentaba unos seis años. No les dijo su nombre, pero no quería que nos marcháramos porque aseguraba sentirse muy solo. Esta visita, la primera de varias, concluiría sin más sorpresas.

A día de hoy, la finca de San Rafael sigue siendo visitada por personas de todo tipo. Desde las que buscan lo insólito hasta grupos sectarios que buscan un lugar especial en el que celebrar sus rituales. En 2020 pude ver indicios de una de estas oscuras ceremonias, al descubrir unas tablas de madera que habían sido clavadas en el pasillo de acceso a la capilla, con la intención de impedir que nadie entrara por sorpresa. Más de un curioso se ha encontrado por accidente en este lugar con grupos de personas vestidas con extrañas túnicas, y está claro que aquel día, alguien no quería ser interrumpido de ninguna manera en aquello que estuviera tramando.

