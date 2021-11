España, la ruta del misterio UNA SECCIÓN COORDINADA POR José Manuel Morales “No se me ocurre mejor forma de comenzar esta nueva serie que con un edificio madrileño que lo tiene todo: desde historia, arte y tradición… hasta fenómenos paranormales”

En pleno centro de Madrid se alza majestuoso uno de los palacetes más suntuosos de la capital. La actual sede de la Casa de América tiene a sus espaldas una serie de leyendas y de historias sobrenaturales de ayer y hoy que la convierten en uno de los lugares clave del misterio patrio.

El Palacio de Linares, en la plaza de Cibeles, fue construido a partir de 1877 al gusto de los marqueses José de Murga y Reolid y Raimunda Osorio y Ortega, que no se cortaron a la hora de incluir todo tipo de lujos. El presupuesto era amplio: unos tres millones de pesetas, que en el siglo XIX suponía una fortuna. Pero el dinero no da la felicidad y ellos lo experimentaron al quedar su estirpe sin descendientes directos. No tuvieron hijos reconocidos oficialmente, o al menos eso afirma la historia. Pero ¿qué nos cuenta la leyenda?

El relato popular habla de una historia de amor prohibida entre dos hermanos. El padre del marqués, Francisco Mateo de Murga, habría tenido una hija ilegítima con una mujer de estrato humilde. Se trataba de la misma Raimunda de la que se enamoró y con la que se casó José. Solo se enteraron de este infortunio tras la muerte de su progenitor y, cuando lo descubrieron, solicitaron una bula papal para poder convivir en castidad. El amor era más fuerte que la sangre.

Sin embargo, atendiendo a la famosa tradición, el matrimonio tuvo en secreto a Raimundita, una hija fruto del incesto. Poco duró la alegría porque la niña –que apenas veía la luz del sol encerrada en palacio– falleció con apenas cinco años. Era muy enfermiza, tal vez por la consanguinidad, y algunos relatos cuentan que tan solo alcanzó unos meses de edad. Otras habladurías, sin fundamento, apuntaban a que había sido asesinada. El caso es que a partir de este hecho los marqueses se quedan desolados y mueren atormentados por la tristeza. Y, aunque hoy reposan en el Hospital de los Marqueses de Linares sito en dicha población jienense, sus almas habrían quedado encerradas en su palacio madrileño junto a la de aquella niña.

¿Qué hay de verdad en esto? Ciertamente no contamos con documentos históricos que demuestren que eran hermanos o que llegaran a tener a la niña. Pero, si bien la famosa psicofonía de Raimunda es un fraude, existen muchos testimonios que dan fe de los fenómenos extraños supuestamente acontecidos en el interior de este palacio. Antiguos trabajadores y grupos de investigación así lo acreditan. Lamentos, ruidos extraños, objetos que se mueven solos y auténticas grabaciones inquietantes son solo una muestra de la faceta más fantasmal de este precioso edificio. Algo debe tener este palacete para ser considerado un lugar tan enigmático, ¿no cree?

(*) Guía de de Rutas Misteriosas en Madrid

www.rutasmisteriosas.es

[Aquí puede leer la serie la Córdoba misteriosa]