Hasta que el 20 de mayo de 1956 el hostelero Manuel del Rey no abrió en Madrid las puertas del Corral de la Morería, no se había visto nunca en un tablao flamenco «caviar, langosta y camareros de esmoquin», un concepto nuevo que atrajo a tantas estrellas encima de sus tablas como entre el público.

Paco de Lucía, La Chunga, Fosforito o Isabel Pantoja tocaron, bailaron y cantaron entre esas paredes que besan el Parque de las Vistillas de la capital ante celebridades como Ava Gardner, Rock Hudson, Frank Sinatra, Ron Wood o, incluso, «los primeros astronautas que pisaron la luna». Lo rememoraba hace solo unos días Blanca del Rey, copropietaria y «la mejor bailaora de Córdoba», tal y como se la presentaron al propietario para que la contratara con solo doce años. Tendría que esperar dos más y un permiso especial para debutar allí en loor de multitudes y otros cinco para contraer matrimonio con su descubridor.

«Esta fue mi universidad en todos los sentidos. Me emocioné al recordar lo que viví aquí, una excepción en la vida, con reyes, presidentes y artistas», destacó en un acto en el que estuvo presente solo en formato de vídeo por recomendación médica, al estar recién vacunada contra el covid-19. Probablemente nunca imaginó que un virus sería el causante de la mayor agonía del local que siguió regentando junto a sus hijos Juan Manuel y Armando desde la muerte en 2006 de su marido, una agonía que les ha tenido 14 meses con las puertas cerradas y que en realidad sigue por las restricciones sanitarias, pero que ellos decidieron enfrentar.

«No podemos dejar pasar una fecha tan importante como el 65 aniversario del Corral de la Morería, que significa todo para nosotros y que fue una institución y un lugar de encuentro de culturas y de arte», explicó sobre las razones que les han llevado a reabrir con solo un 25 por ciento del aforo, esto es, poco más de 30 personas. No habrá servicio de restaurante de momento, aunque a su lado sigue fiel todo el equipo, incluido el chef David García, formado en la cocina de Martín Berasategui, para velar por el mantenimiento de su estrella Michelín (es el único tablao que la posee) y de la buena cocina que desde el principio fue una de sus señas de identidad.

«¿Quién iba a imaginar que se iba a abrir un tablao con caviar, langosta y camareros de esmoquin?», recuerda de forma retórica el que fuera su director, Luis Aznar. «Lo más antiguo que hay aquí soy yo», presume con humor a punto de cumplir 89 años quien entró a trabajar a este local con apenas 23. Un tablao moderno «con los mejores artistas flamencos del momento y con gastronomía de primer nivel», con ese sueño lo sedujo Del Rey, al que llama aún «hermano», cuando ambos andaban metidos en Riscal, el restaurante que el padre de aquel tenía en Madrid y que les sirvió de primera escuela.

Desde la primera noche con Pastora Imperio, que volvió de su semirretiro para inaugurarlo, Aznar vio pasar por aquí a lo más grande del género: Antonio Gades, María Albaicín, Manuela Vargas, Mario Maya, La Paquera de Jerez, Lola Greco, Diego el Cigala, José Mercé y Antonio Canales, entre muchos otros. En sus tablas debutó también Isabel Pantoja y Paco de Lucía estrenó el emblemático ‘Entre dos aguas’, mientras entre sus mesas, con lo más granado del arte y la aristocracia, se trenzaron romances históricos y soberanas peloteras.

Cuentan los anales del Corral que una noche recibieron la visita del mismísimo Sha de Persia y que este coincidió con un grupo de estudiantes iraníes impresionados. Una de las jóvenes le pidió al director que los presentara y en 1959 se convirtió en su tercera esposa, Farah Diba, la última emperatriz del país. Conocido es también que Ava Gardner, habitual de sus espectáculos, tenía una mesa especialmente reservada para ella («cerca de la barra», puntualizaron los propietarios), y que una noche, puede que molesta por los rumores que ya entonces la relacionaban con el torero Luis Miguel Dominguín, tuvo una sonora discusión con Frank Sinatra. A aquel, por cierto, llegaron a entonarle allí mismo ‘Strangers In The Night’, pero «a capella» y aflamencado, con un inglés más propio del diccionario del Príncipe Gitano y reconvirtido en ‘Pastis in de flais’, según los propietarios, quienes no pueden dejar de recordar otra velada en la que a John Lennon se le hizo de día dentro del tablao aprendiendo acordes de sus guitarristas.

Ahora reabre sus puertas la historia. «Y seguiremos con la misma filosofía e ilusión de llevar el Corral a su máxima expresión», asegura Juanma del Rey, ante una etapa que arranca con un «show» dedicado a la mujer, ‘Guerrero’, de Eduardo Guerrero, y ante el emblemático cuadro ‘Pelando la pava’ de Juan Barba, sometido a un ‘lifting’ restaurador que le ha quitado de encima medio siglo de puros, humos y quejíos.