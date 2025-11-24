¿Quieres asistir al partido Córdoba CF - Cádiz? ¡Participa en el sorteo!

Diario CÓRDOBA sortea 3 entradas dobles para el partido Córdoba CF - Cádiz. El encuentro se disputará el próximo domingo 30 de noviembre, a las 18.30 horas, en el estadio El Arcángel. Si quieres asistir al partido y ser uno de los ganadores... ¡Continúa leyendo!

Conseguir tu entrada es muy sencillo: solo tienes que seguir el perfil de Instagram de Diario CÓRDOBA, darle un like a la publicación del sorteo y mencionar a un amigo o amiga que puedan participar en el sorteo. Entre todos los participantes se sorteará seis entradas individuales para asistir al partido.

El sorteo permanecerá abierto desde el lunes 24 de noviembrehasta las 10.00 horas del jueves 27 de noviembre. Diario CÓRDOBA se pondrá en contacto directamente con los ganadores para la gestión de la entrega de las entradas.

Bases de participación:

Estas son las bases legales de participación en el sorteo “Tres entradas dobles para el partido de fútbol Córdoba CF vs. Cádiz”:

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

La Empresa DIARIO CÓRDOBA, S.A.U. (en adelante, “DIARIO CÓRDOBA” o la “Empresa”), con domicilio en 14013 Córdoba, calle Ingeniero Juan de la Cierva 18, con NIF A-28896884, organiza con fines promocionales y para premiar la fidelidad de los lectores de DIARIO CÓRDOBA, el sorteo de tres entradas dobles para el partido de fútbol Córdoba CF vs. Cádiz, que se celebra en el Estadio El Arcángel de Córdoba el próximo domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas.

Esta promoción es de ámbito nacional, se desarrolla a través de Instagram, exclusivo para usuarios residentes en España y mayores de edad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.

Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Instagram por lo que los Participantes liberan a Instagram de toda responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma.

El término “Promoción” deberá ser entendido en estas bases legales como sinónimo de sorteo.

2.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La Promoción se iniciará el lunes 24 de noviembre a las 10.00 horas y finalizará el jueves 27 de noviembre a las 10.00 horas. Pasada esta fecha y hora, nadie podrá participar.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Es importante subrayar que la participación en este sorteo supone la aceptación incondicional y el respeto de lo dispuesto en las presentes Bases Legales.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

Solo podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años.

Solo podrán participar aquellos participantes que sean titulares de una cuenta pública en Instagram.

Los Participantes deberán tener una cuenta de Instagram, seguir la cuenta de de Instagram de DIARIO CÓRDOBA, dar like al post de la promoción durante el periodo de participación y mencionar a un amigo o amiga que pueda participar en el concurso.

Los Participantes solo podrán participar con un único perfil de Instagram. Si se detecta que un Participante participa con varios perfiles de Instagram será descalificado.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS

Entre todos los participantes, la Empresa elegirá al azar un total de tres ganadores el día 27 de noviembre a partir de las 10.00 horas.

La selección de los ganadores y suplentes se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma AppSorteos o cualquier otra de similar funcionamiento. AppSorteos es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar al organizador.

Cada uno de los ganadores obtendrá como premio una entrada doble para asistir al partido de fútbol indicado. Dicho premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración.

La entrada doble le dará derecho al ganador a acceder y visitar o disfrutar del evento objeto del premio, a él mismo. El premio no incluye el desplazamiento hasta Córdoba, ni la estancia, ni tampoco cualesquiera dietas y/o manutenciones relacionadas con el desplazamiento y/o estancia, ni tampoco con el propio acceso y visita o evento objeto del premio.

La Empresa comunicará el resultado del sorteo a través de su perfil de Instagram, indicando los nombres de los perfiles ganadores. En este sentido, los ganadores autorizan expresamente a la Empresa para la publicación en Instagram de su nombre de usuario, a efectos meramente informativos. Además, la Empresa contactará con los ganadores a través de un mensaje privado a su cuenta de Instagram.

Posteriormente, los ganadores recibirán las entradas a través de correo electrónico

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

5.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas al grupo Prensa Ibérica Media/la Empresa (ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de grupo Prensa Ibérica Media/la Empresa (iii) Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la organización de este Concurso o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero.

La Empresa se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté expresamente asumido por la Empresa en las presentes Bases Legales.

Se establece un plazo de 15 días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación motivada. La Empresa se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.

La participación en el presente Concurso, así como la publicación de los comentarios que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones, no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav) ni las Condiciones de uso de Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511).

Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo del Concurso ya sea por intervención humana o mediante un autómata dará lugar a la descalificación inmediata del participante, anulándose su candidatura.

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos a de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, ganador o terceros.

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la Empresa y que afecte al normal desarrollo de la promoción, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo la página web de participación.

9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DIARIO CÓRDOBA, S.A.U. como “responsable del tratamiento” tratará los datos personales de los Participantes en el concurso (nombre de usuario en la red social Instagram, en su caso, imagen, datos de contacto y datos económicos y financieros, en caso de resultar ganador) con las siguientes finalidades:

Gestionar la participación en el concurso.

Verificar el cumplimiento de los requisitos para la participación y evitar las participaciones fraudulentas y/o contrarias a las presentes bases legales.

En su caso, gestionar y facilitar la entrega de los premios.

Cumplimiento de las obligaciones legales y/o fiscales que pudieran corresponder a la entidad organizadora del concurso.

Comunicación y difusión de las actividades relacionadas con la Promoción.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución de la relación jurídica adquirida mediante la aceptación de las Bases Legales, así como, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones legales que sean aplicables a las entidades organizadoras.

No se prevén comunicaciones de datos personales a terceras entidades y los datos personales se conservarán durante los plazos legales que sean de aplicación, siempre que el interesado no haya ejercido su derecho de supresión.

El Participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito, acompañado de copia del DNI, que puede remitir a protecciondatos@prensaiberica.es. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

El Participante puede obtener información adicional sobre las condiciones del tratamiento de datos de Diario CÓRDOBA mediante un correo electrónico a la dirección: protecciondatos@prensaiberica.es

10.- CAMBIOS

La Empresa se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción.

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Córdoba.