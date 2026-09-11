Moeve duplica el ahorro para sus clientes hasta finales de noviembre

Moeve activa una nueva campaña 'Estamos Contigo' para acompañar a losmás de 4 millones de clientesde su programa Moeve gow en el actual contextode altos precios de la energía. Del 15 de septiembre al 30 de noviembre, todos los usuariosde Moeve gow obtendránun ahorro de 10 céntimos por litro en sus repostajes, el doble de lo que perciben habitualmente, utilizando cualquier método de pago para particulares.

Gracias a esta iniciativa, los miembros de Moeve gow podrán acumularun ahorro de hasta 40 céntimos por litrode combustible, en función del uso que hagan de las distintas ventajasasociadas al programa. Así, un conductor que realice un repostaje de 50 litros podrá obtener hasta 20 euros de saldo. Cualquier cliente puede unirse de manera inmediata, gratuita y sencilla a Moeve gow y disfrutar de estas ventajasy del resto de alianzas.

Descuento directo para clientes profesionales

En paralelo, Moeve también acompañaa sus clientes profesionales con un descuento directo de 10 céntimospor litro de combustible durantelas mismas fechasa través de Moevepro direct. De esta manera,la compañía ayuda a aliviar el gasto energético a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales, para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.

Con ambas campañas de descuentos, Moevebusca recompensar la confianza de sus clientes. En palabras de Pierre-Yves Sachet, Vicepresidente Ejecutivo de Mobility en Moeve: "En un momento excepcional como el que vivimos, marcadopor un contexto de altos precios de los combustibles en los mercados internacionales, queremos facilitar el día a día de nuestros clientes con un descuento adicional hasta duplicar el ahorro que les ofrecemos habitualmente. Creemos que la mejor manera de agradecer su confianza es ayudarlesa que su movilidad les cueste menos".

Todos estos descuentos se implementarán en cualquier tipo decombustible (gasolinas, gasóleos y gaslicuado) yestarán accesibles en toda la redde estaciones de servicio de Moeve y Cepsa en España.

La campaña 'Estamos Contigo' coincide con la promoción 'Saca partido a cada parada', vinculada al patrocinio de Moeve de todas las competiciones de LALIGA y La Liga F, activa hasta el 31 de octubre. A través de esta campañacomplementaria, los clientes que realicen una compra de 40 eurosen las estaciones de serviciode Moeve pueden ganar balones, camisetasoficiales y entradaspara encuentros de LALIGA EA SPORTS, Liga F Moeve y LALIGA HYPERMOTION.

Moeve es una compañíainternacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europay acelerar su descarbonización y la de sus clientes.

Tras más de 90 años siendoun referente del sector energético como Cepsa, en 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que reflejala aceleración de su transformación para liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes,como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles. Asimismo, la compañíaestá desarrollando una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible.

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A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro