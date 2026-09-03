Vodafone entrega a la UME la primera unidad móvil con la tecnología 5G avanzada para actuar ante grandes emergencias

Vodafone España ha entregado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) la primera unidad móvil equipada con una de las soluciones de comunicaciones 5G más avanzadas desarrolladas hasta ahora para la gestión de catástrofes y situaciones de riesgo grave.

La tecnología permite trasladar hasta el lugar de la emergencia una red privada móvil 5G —Mobile Private Network o MPN— capaz de crear una cobertura segura, dedicada y de alta capacidad. De este modo, los equipos de la UME pueden mantener sus comunicaciones y coordinar sus operaciones con independencia de la disponibilidad de las redes comerciales.

El núcleo de la solución es un nodo 5G integrado en un camión de la UME. Una vez desplegado, crea una burbuja de conectividad privada para facilitar la transmisión de vídeo, imágenes y datos en tiempo real desde la zona de operaciones. Esta capacidad resulta especialmente relevante durante incendios forestales, inundaciones, terremotos, grandes nevadas y otras catástrofes en las que las infraestructuras convencionales pueden encontrarse dañadas o congestionadas.

La solución desarrollada por Vodafone incluye también 100 smartphones rugerizados, preparados para trabajar en condiciones extremas, 10 tablets, tarjetas SIM y las herramientas de gestión necesarias para conectar a los equipos desplegados. La red es compatible con diferentes bandas de frecuencia y puede integrarse tanto con las infraestructuras privadas de la UME como con las redes públicas disponibles.

El sistema incorpora además un dron cautivo conectado al vehículo, que actúa como punto elevado de cobertura y permite ampliar el alcance de la señal en zonas de difícil acceso. La red puede extenderse hasta un radio de 10 kilómetros cuando existe visión directa y alcanzar alrededor de 5 kilómetros en terrenos complejos, como áreas montañosas o boscosas.

El proyecto fue adjudicado a Vodafone por el Ministerio de Defensa tras imponerse la compañía a las otras dos ofertas presentadas al concurso. El contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, tiene un valor de 1,5 millones de euros sin IVA —más de 1,8 millones con impuestos— y una duración de 26 meses.

Con la entrega de esta primera unidad, Vodafone refuerza su liderazgo en redes privadas 5G y comunicaciones críticas, trasladando al ámbito de la seguridad y las emergencias una tecnología capaz de garantizar conectividad, seguridad y capacidad de respuesta en los escenarios más exigentes. La compañía se consolida así como socio tecnológico de referencia de las administraciones públicas y de los organismos responsables de proteger a los ciudadanos.

El proyecto de la UME constituye, además, una de las principales referencias de la nueva propuesta de Vodafone para Defensa y seguridad, que integra conectividad avanzada, redes privadas 5G, computación en el borde, servicios cloud y soluciones de ciberdefensa. Una oferta concebida para construir infraestructuras más autónomas y resilientes y garantizar la continuidad de las operaciones críticas en cualquier circunstancia.