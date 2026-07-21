Vodafone lanza "Mi negocio PRO", la oferta de conectividad que crece con cada negocio

Vodafone España ha ampliado su oferta con soluciones de conectividad diseñada para impulsar la digitalización y el crecimiento de autónomos y negocios. La iniciativa, flexible y escalable, está compuesta por tres paquetes que combinan fibra de 1 Gbps, líneas móviles ilimitadas 5G con MultiSIM, roaming en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, 200 minutos internacionales por línea al mes en zona 1*, Secure Net en red fija y móvil y soporte informático 24x7.

Las tres modalidades se diferencian por el número de líneas móviles incluidas (2, 3 y 5) y por los servicios asociados. Los paquetes de 3 líneas incorporan Atención al Cliente Premium, un servicio con soporte experto que ofrece ayuda en la gestión y configuración de los servicios contratados, y la solución de Seguridad Digital, con ciberseguridad y almacenamiento ilimitado. La modalidad de 5 líneas añade, además, Super WiFi 6, un amplificador que extiende la señal con la misma calidad, asegurando una experiencia fluida y sin interrupciones.

precios vodafone / Redacción

*Precios sin IVA

Además, la nueva familia Mi Negocio Pro está diseñada para crecer al ritmo de cada negocio, permitiendo ampliar la solución con líneas móviles adicionales de 60 GB por 4,96€ al mes o ilimitadas 5G por 9,09€ al mes (precios sin IVA) y con fibra de 1 Gbps para otras sedes o para el hogar.

Más allá de la conectividad, Mi Negocio Pro incorpora soluciones que ayudan a autónomos y negocios a digitalizar, gestionar y proteger su negocio, además de mejorar la experiencia de sus clientes, entre las que destacan:

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