Las tendencias de marketing que están transformando la industria del entretenimiento online en 2026

Las tendencias de marketing digital están marcadas por la creciente influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial. En España, por ejemplo, IAB Spain señala que el 86% de los internautas de 12 a 75 años usa redes sociales. Esto equivale a 33,1 millones de usuarios con acceso inmediato a opiniones, comparativas y contenidos especializados.

En este contexto, captar atención ya no basta. Las marcas necesitan generar confianza, utilidad y experiencias que el usuario quiera repetir. Al mismo tiempo, los consumidores cuentan con más herramientas para informarse antes de tomar una decisión, desde reseñas y comparativas hasta recursos como el juego seguro en Slotozilla, donde pueden consultar información antes de registrarse en una plataforma.

Por qué el marketing digital en el entretenimiento online está cambiando tan rápido

Entender qué son las tendencias de marketing digital resulta más complicado que hace unos años. El problema ya no es la falta de canales, sino todo lo contrario. Un mismo usuario puede descubrir una marca en TikTok, consultar opiniones en YouTube, seguir a un creador en Twitch y terminar un registro desde el móvil mientras ve una serie o un evento deportivo.

Según el informe Digital 2025 Spain de DataReportal, el consumo digital sigue creciendo y cada vez se reparte entre más plataformas y formatos. Esa fragmentación de audiencias es uno de los factores que mejor explica las tendencias actuales de marketing digital dentro del entretenimiento online.

Además, hay otros factores que están acelerando el cambio:

Auge de la IA

Consumo móvil en su máximo apogeo

Saturación publicitaria

Competencia desmedida

En paralelo, los usuarios investigan más antes de tomar una decisión. La confianza influye cada vez más en la conversión y la reputación se ha convertido en un activo de marketing tan importante como la creatividad o la inversión publicitaria.

Esta realidad es especialmente visible en sectores donde la competencia es muy intensa y las ofertas suelen parecerse entre sí. Un ejemplo claro lo tenemos en el ámbito de los casinos online y las apuestas deportivas. Muchos usuarios comparan varias opciones antes de registrarse y dedican tiempo a contrastar información.

La personalización mediante IA y el marketing predictivo ya son estándares del sector

La inteligencia artificial ya no es una herramienta reservada a grandes tecnológicas. En 2026, forma parte de las estrategias habituales de captación, segmentación y fidelización dentro del entretenimiento online. Las marcas saben que los usuarios valoran cada vez más las experiencias personalizadas y los contenidos adaptados a sus intereses.

Desde recomendaciones automáticas hasta modelos capaces de anticipar comportamientos, la IA se ha convertido en un aliado clave para responder a esa demanda y construir relaciones más relevantes con cada consumidor.

Cómo mejora la IA la captación y retención de usuarios

Actualmente, las plataformas de entretenimiento utilizan sistemas capaces de analizar hábitos de navegación, intereses y comportamientos previos. El objetivo es hacer única gran parte de la experiencia. Así, un usuario interesado en apuestas deportivas no necesariamente verá las mismas ofertas que otro que suele jugar en casinos online.

Además, algunos operadores utilizan modelos predictivos para detectar cambios en los hábitos o niveles de actividad de los usuarios. Este tipo de herramientas se emplea tanto para personalizar contenidos como para optimizar estrategias de captación y comunicación.

Tabla con herramientas de la IA y su impacto / SLOTOZILLA

Lo que opinan los expertos de Slotozilla sobre los riesgos y oportunidades de la IA

Según los expertos de Slotozilla, muchas de las nuevas tendencias de marketing digital estarán ligadas a una personalización cada vez más sofisticada. Sin embargo, esta evolución también plantea desafíos importantes. Cuanto más precisa es la segmentación, mayor es la dependencia de los datos y más relevancia adquieren cuestiones relacionadas con la privacidad.

La hiperpersonalización puede mejorar la experiencia del usuario, pero también genera preguntas sobre transparencia y uso responsable de la información. A ello se suma el riesgo de los sesgos algorítmicos. Si los datos de partida son incompletos o están malinterpretados, las decisiones automáticas pueden resultar poco eficaces.

Por ese motivo, más y más compañías combinan inteligencia artificial con supervisión humana para revisar los resultados y corregir posibles errores.

El vídeo corto y el marketing con creadores siguen dominando

TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts han cambiado la forma en que las marcas presentan sus productos. El contenido nativo diseñado para entretener suele funcionar mejor que la publicidad tradicional.

Los streamers, afiliados e influencers han pasado de ser simples colaboradores a convertirse en auténticos canales de comunicación, con comunidades propias y altamente comprometidas.

Imagen de ordenador portátil, móvil e Instagram / PIXABAY

Por ese motivo, las últimas tendencias de marketing digital en muchos casinos online y sportsbooks muestran un trabajo codo con codo con creadores de contenido o incluso deportistas de talla mundial.

Estas dinámicas son especialmente visibles en los programas VIP, donde la experiencia va mucho más allá de acumular puntos y forma parte de las estrategias de fidelización utilizadas por muchas plataformas.

La gamificación y las experiencias interactivas impulsan una mayor participación

La frontera entre jugar y entretenerse es, hoy por hoy, difícil de señalar. Por ello, muchas plataformas ya no se limitan a ofrecer un producto concreto, sino que incorporan mecánicas inspiradas en los videojuegos como parte de su propuesta de entretenimiento:

Misiones diarias: pequeños retos que incentivan el regreso frecuente a la plataforma

pequeños retos que incentivan el regreso frecuente a la plataforma Sistemas de recompensas: puntos, bonos o ventajas obtenidos al completar determinadas acciones

puntos, bonos o ventajas obtenidos al completar determinadas acciones Torneos en vivo: competiciones temporales vinculadas a eventos o campañas concretas

competiciones temporales vinculadas a eventos o campañas concretas Clasificaciones y rankings: tablas que permiten comparar resultados con otros usuarios

tablas que permiten comparar resultados con otros usuarios Niveles de progreso: sistemas que desbloquean beneficios a medida que aumenta la actividad

sistemas que desbloquean beneficios a medida que aumenta la actividad Funciones sociales: herramientas para interactuar, competir o compartir actividad con otros usuarios

Estas dinámicas son especialmente visibles en los programas VIP, donde la experiencia va mucho más allá de acumular puntos. El objetivo no es únicamente captar usuarios, sino mantener una relación continuada con quienes ya utilizan la plataforma.

El marketing responsable y la regulación están redefiniendo la publicidad

Una de las transformaciones más visibles de los últimos años tiene que ver con la forma de anunciar productos y servicios de entretenimiento online. La regulación europea ha endurecido las exigencias en materia de transparencia, protección del consumidor y comunicación comercial. Esto obliga a muchas empresas a replantear estrategias que antes eran habituales.

En España, la DGOJ ha impulsado medidas orientadas a reforzar la información disponible para los usuarios y a proteger a menores y colectivos vulnerables. Esto ha reducido el margen para determinadas prácticas de segmentación y ha incrementado la importancia de mensajes vinculados al juego responsable.

Como consecuencia, muchas marcas están desplazando parte de sus esfuerzos hacia la construcción de reputación a largo plazo. Más que perseguir registros inmediatos, buscan generar confianza mediante contenidos informativos, experiencias de usuario más transparentes y una comunicación coherente con las expectativas regulatorias actuales.

Qué esperan los expertos de Slotozilla para el futuro del marketing en el entretenimiento online

Mirando hacia adelante, las tendencias de marketing digital para 2026 apuntan hacia experiencias mucho más conectadas. Las fronteras entre gaming, streaming, redes sociales y entretenimiento online seguirán difuminándose, dando lugar a ecosistemas donde descubrir, consumir e interactuar formarán parte de un mismo recorrido.

Según Tim Cline, analista de Slotozilla, uno de los grandes cambios será la creciente importancia de los datos propios. A medida que aumentan las restricciones sobre cookies y seguimiento externo, las marcas dependerán más de la información obtenida directamente de sus usuarios para comprender hábitos y preferencias.

También se espera una mayor presencia de herramientas de IA generativa, experiencias inmersivas y sistemas de hiperpersonalización capaces de adaptarse en tiempo real. Sin embargo, la tecnología por sí sola no bastará. Las empresas que mejor se adapten serán aquellas capaces de combinar innovación, confianza y utilidad en un mercado creciente de gran exigencia.