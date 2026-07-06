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'Donde hay fans, hay más amigos'

Heineken reúne a fans, artistas y creadores en una experiencia exclusiva en Ushuaïa Ibiza

La marca reunió a artistas, creadores de contenido y amantes de la música en una exclusiva jornada que comenzó en la Heineken House Pre-party y culminó en Ushuaïa Ibiza, reforzando su apuesta por crear conexiones a través de la música

Ushuaia

Ushuaia / Heineken

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Tras el exitoso estreno de Heineken® House en los primeros festivales del verano, Heineken® vuelve a llevar la música un paso más allá con una experiencia exclusiva en Ushuaïa Ibiza, consolidando una colaboración que, año tras año, la sitúa en el corazón de uno de los destinos musicales más icónicos del mundo.

Con más de 150 años de historia y presencia en más de 190 países, Heineken® lleva décadas impulsando la música en directo y creando experiencias que van mucho más allá del escenario. Una apuesta que este verano cobra especial protagonismo bajo su campaña global "Donde hay fans, hay más amigos", con la que celebra las conexiones y nuevas amistades que nacen cuando miles de personas comparten una misma pasión.

La jornada comenzó con una exclusiva preparty en el Unexpected Ibiza hotel, un espacio transformado en un punto de encuentro íntimo y exclusivo donde invitados, creadores de contenido y embajadores de la marca pudieron disfrutar de una experiencia diseñada para compartir la música desde la cercanía. La tarde arrancó con un DJ set de Michenlo y continuó con un showcase íntimo de Marina Reche, junto a quien Heineken® invitó a un grupo de fans a vivir la experiencia en primera persona. Un encuentro marcado por la música, la espontaneidad y las conversaciones entre personas unidas por una misma pasión.

Ushuaia Heineken

Ushuaia Heineken / Heineken

Antes de poner rumbo a la pista de Ushuaïa Ibiza, los asistentes disfrutaron de un exclusivo meet & greet con Martin Garrix, embajador global de Heineken® y que cuenta con una residencia fija cada jueves en la pista de Ushuaïa. Considerado uno de los DJs y productores más influyentes del panorama internacional, el artista neerlandés ha encabezado los principales festivales del mundo y ha sido reconocido en varias ocasiones como número uno del ranking DJ Mag Top 100 DJs. Este encuentro permitió a los invitados conocer de cerca al artista en un formato reducido, reforzando el compromiso de la marca por acercar a los fans e invitarles a compartir momentos con algunos de los nombres más relevantes de la escena musical.

La experiencia culminó en el espacio VIP de Heineken® dentro de Ushuaïa Ibiza, desde donde los asistentes disfrutaron de una de las noches más esperadas de la temporada en un entorno privilegiado. Una cita que volvió a poner de manifiesto la capacidad de la marca para crear momentos memorables alrededor de la música, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad para generar nuevas conexiones.

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Con esta nueva activación en Ibiza, Heineken® continúa consolidando una estrategia que trasciende el patrocinio musical para crear experiencias capaces de reunir a personas, artistas y creadores alrededor de una misma pasión. Un recorrido que este verano ya ha pasado por Love the 90's con el estreno de Heineken® House y que continuará próximamente en citas imprescindibles como FIB y Arenal Sound, donde la marca seguirá demostrando que, donde hay fans, hay más amigos.

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