Israel Fernández pondrá el compás a la presentación de Cruzcampo 1904

La incógnita ya tiene nombre. Israel Fernández será el protagonista de la presentación oficial de Cruzcampo 1904 en Sevilla. Ha sido el propio cantaor quien ha anunciado en sus redes su participación en este evento gratuito, mañana 30 de junio a las 21:00 horas, cuyas cerca de 1.000 invitaciones se agotaron en apenas hora y media de su salida, cuando la identidad del artista aún era un secreto.

Al caer el sol, la Plaza Mayor de Las Setas acogerá una presentación única: un formato íntimo y singular pensado para descubrir la nueva cerveza desde el compás, el acento y la emoción. «El compás es imprescindible, tanto en la vida como en la música. Es como el saber andar, el saber contar, el saber vestirse. Hay que tener compás hasta para querer, amar, abrazar, incluso para dormir. En general, el compás es todo», explica Israel Fernández. Esa forma de entender el compás como una manera de estar en el mundo conecta directamente con el espíritu de la nueva Cruzcampo 1904: una cerveza que nace de las raíces de la marca, pero que quiere llevar su acento un poco más allá.

«Buscábamos una presentación que no explicara 1904 solo desde un discurso, sino desde una emoción. Israel tiene compás, tiene acento y tiene una forma de llegar a la gente sin artificios. Y eso conecta muy bien con esta cerveza: más especial, con más carácter, pero profundamente nuestra», explica Laura Pérez Gasparri, directora de la marca Cruzcampo.

Para Israel Fernández, el acento tampoco es solo una forma de hablar. «El acento es la identidad, es tu casa, tu familia. Es la manera de expresarte, de transmitir», afirma el cantaor. Una idea que Cruzcampo ha convertido en parte esencial de su forma de mirar el mundo: el orgullo por las raíces, por mostrarse tal y como uno es, con naturalidad y sin complejos.

Israel Fernández ha construido una carrera que combina el respeto profundo al flamenco con una sensibilidad propia e inconfundible. Criado desde niño en el cante, con los grandes maestros del género como referencia, su disco Amor (2020), junto al guitarrista Diego del Morao, le valió una nominación a los Latin Grammy y el Premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco, consolidándolo como una de las figuras clave de la música española. Su cante, dicen quienes le conocen, no es solo técnica: es carisma, sensibilidad y una forma muy especial de llegar a la gente.

La nueva Cruzcampo 1904 es una cerveza de categoría intensa que amplía la gama de Cruzcampo con una propuesta equilibrada: más cuerpo, más personalidad y el mismo frescor de siempre. Elaborada con la levadura de Cruzcampo, que aporta ese punto de amargor tan característico, incorpora además una doble fermentación para conseguir un sabor más equilibrado.

1904 no habla solo de una fecha. Habla de una forma de entender el origen como algo vivo, con ritmo propio. Por eso, para Cruzcampo, 1904 más que una fecha, es un compás: uno, nueve, cero, cuatro. Una cerveza más compleja pero fácil de beber, pensada para esos momentos en los que apetece algo con un punto más de carácter.

«Para nosotros, 1904 es mucho más que un número. Es una forma de contar de dónde venimos sin quedarnos quietos; de convertir nuestras raíces en algo vivo, actual y con ritmo propio. Por eso hablamos de 1904 como un compás: porque expresa muy bien esa manera tan nuestra de hacer las cosas, con acento, equilibrio y sabor», añade Pérez Gasparri.

La noche del 30 de junio reunirá en Sevilla a Israel Fernández y Cruzcampo en torno a una misma idea: que el compás no solo se escucha, también se siente. El propio artista lo resume así: «Lo que va a pasar es magia». Una cita para descubrir de cerca la nueva Cruzcampo 1904 y celebrarlo con mucho acento.