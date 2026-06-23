El tequila DEFRENTE aterriza en España para cambiar las reglas del juego

En un mercado donde el tequila parecía haberlo dicho todo, nace DEFRENTE, un proyecto que no busca repetir fórmulas, sino replantearlas.

DEFRENTE es un tequila blanco 100% de agave que rompe con lo establecido al ser un ensamble de tres tequilas blancos distintos, elaborados en paralelo mediante técnicas diferenciadas y fusionados en una sola expresión con identidad propia.

La innovación del producto reside en su concepción. Cada botella integra tres perfiles complementarios ensamblados antes del embotellado. Uno de ellos, elaborado con agave levemente cocido, aporta frescura herbal. Otro, con agave de cocción intensa, aporta notas más profundas y caramelizadas. El tercero, molido en tahona de piedra volcánica, técnica tradicional para la elaboración de tequila, aporta textura, cuerpo y matices minerales. El resultado es un espirituoso sin aditivos, de perfil limpio y expresivo, concebido para mostrar complejidad sin renunciar a la pureza.

Elaborado a partir de agave azul (Tequilana Weber su nombre científico) con siete años de maduración en los Altos de Jalisco, el proceso incluye cocción en hornos de mampostería, fermentación en tinas de madera abierta con levaduras silvestres y doble destilación en alambiques de cobre. Todo el método, de campo a botella, ha sido desarrollado bajo la dirección de Iván Saldaña, conocido como el “Dr. Agave”, doctor en Bioquímica Vegetal, Master Distiller y cofundador de Casa Lumbre, grupo responsable de marcas como Montelobos, Ancho Reyes, Ojo de Tigre, Almave, entre otras.

“La idea de ensamblar tres tequilas permite crear un líquido con una gama de expresión completa. Uno aporta notas herbales, otra profundidad caramelizada y el tercero textura y cuerpo. La combinación entrega un espectro aromático y sensorial mucho más amplio”, afirma Iván Saldaña, Master Distiller y cofundador de DEFRENTE.

DEFRENTE no busca competir con el lujo establecido del tequila global, sino abrir un espacio propio: el de la sofisticación sin pretensión. Su diseño lo refleja: etiqueta serigrafiada en blanco sobre botella limpia, tipografía Dearborn en mayúsculas, la energía creativa de la Ciudad de México contemporánea condensada en una forma.

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La calidad de DEFRENTE ha sido reconocida internacionalmente en el San Francisco World Spirits Competition 2026, una de las competiciones de espirituosos más prestigiosas del mundo, donde ha obtenido la Medalla de Oro. Un reconocimiento que avala la consistencia y el propósito detrás de su ensamblaje, y que confirma el potencial de este proyecto en el escenario global de los destilados Premium.