Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

La creatividad puede ayudar de forma relevante a gestionar las emociones y a compartir vivencias relacionadas con la salud. Sin embargo, una parte importante de la población en España no dedica tiempo de forma habitual a actividades creativas, pese a reconocer sus posibles beneficios para el bienestar físico y mental.

Así se desprende de una encuesta de la matriz de Sanitas, Bupa, realizada a 1.000 adultos en España. Según el estudio, ocho de cada 10 españoles sí consideran que aficiones como dibujar, pintar o diferentes manualidades pueden tener efectos positivos sobre la salud y el bienestar. Además, el 85% piensa que desarrollar su creatividad en la vida diaria le aportaría efectos positivos en su día a día.

Según los datos de Sanitas, los españoles destacan que creatividad y gestión emocional están relacionados. El 83% de los encuestados afirma que contar con una forma de expresión creativa le ayuda a gestionar mejor sus emociones, mientras que el 49% asegura sentirse relajado cuando realiza actividades artísticas.

Conocemos los beneficios de los hobbies creativos, pero no los incorporamos a nuestra rutina

A pesar de esta percepción positiva, existe una distancia clara entre reconocer los beneficios de la creatividad e incorporarla a la rutina. Más de la mitad de las personas que no reservan tiempo de forma habitual para estas actividades (el 54%) no recuerda cuándo fue la última vez que lo hizo. Entre quienes sí lo recuerdan, en el 40% de los casos la última vez fue hace más de un año.

La falta de tiempo y el cansancio aparecen como algunas de las principales barreras. Entre quienes no dedican tiempo a actividades creativas, el 29% menciona la falta de tiempo y el 34% apunta al agotamiento después del trabajo como motivos que dificultan incorporarlas a su día a día.

“La creatividad puede ser una forma sencilla de expresar emociones que a veces cuesta verbalizar. Actividades como dibujar, pintar o escribir ayudan en este proceso. Además, nos permite tomar distancia de lo que se está viviendo y ordenar mejor determinadas experiencias personales. En este sentido, desde la psicología, intentamos que nuestros consultantes entiendan que no se trata de hacerlo bien ni perfecto, sino de dedicar un tiempo a una actividad que ayuda a reducir la tensión emocional y a conectar con uno mismo" Jorge Buenavida — Psicólogo de Blua de Sanitas.

Express Your Health, la campaña para fomentar la creatividad y sus beneficios

En este contexto, Bupa, el grupo al que pertenece Sanitas, ha lanzado Express Your Health, una campaña internacional que pone en valor la creatividad como una forma de expresar vivencias relacionadas con la salud. La iniciativa anima a las personas a compartir sus experiencias sobre salud física o emocional a través del arte, especialmente cuando resulta difícil ponerlas en palabras.

La campaña se ha presentado en Madrid con un mural digital ubicado en la Gran Vía y cuenta también con acciones similares en Londres, Melbourne y Sídney. Las obras reúnen historias personales relacionadas con la salud, interpretadas por artistas y creadores de distintos países. Entre los participantes se encuentran los artistas españoles Coco Dávez y 72kilos, Óscar Alonso, junto a personalidades como el saltador olímpico Tom Daley y el atleta paralímpico Richard Whitehead.

Las piezas abordan experiencias relacionadas con la fertilidad, la anemia falciforme, la diabetes, la ansiedad, el envejecimiento o el duelo, entre otras. A través de estos relatos, la campaña muestra cómo el arte puede ayudar a expresar lo que la salud implica en el cuerpo y en el estado emocional.

“El arte me permite compartir aquello que no consigo poner en palabras y expresar lo que, de otro modo, podría quedar oculto sobre mi vida y mi salud. La depresión ha formado una parte importante de mi vida, pero abordarla desde la creatividad me ha ayudado a afrontar el dolor”, afirma Coco Dávez, una de las artistas participantes en la campaña.

Bupa invita a personas de todo el mundo a compartir su historia de salud a través de la creatividad y el arte en bupa.com/express, donde pasará a formar parte de una colección global. La web incluye también consejos y recomendaciones para quienes quieran iniciar una actividad creativa.