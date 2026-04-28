El regalo perfecto existe: Cinco Jotas y Mercules crean una exclusiva edición limitada para el Día de la Madre

Cinco Jotas y la firma de accesorios de piel Mercules presentan una colaboración exclusiva con motivo del Día de la Madre: una pieza única diseñada para convertir esta fecha en una experiencia memorable.

La propuesta reúne el pack Ritual nº2 de jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas junto a un zipper de edición limitada, creado especialmente para la ocasión. La pieza, presentada en un elegante tono azul noche, en sintonía con la identidad cromática de Cinco Jotas, ha sido elaborada íntegramente en España y confeccionada con piel 100% italiana. Como homenaje a las madres, el diseño incluye el grabado “Mum Lovers”, un guiño al amor incondicional y al vínculo familiar que celebramos en este día tan especial.

Con casi 150 años de historia, Cinco Jotas es sinónimo de excelencia y autenticidad en la elaboración del jamón de bellota 100% ibérico. La marca ha convertido el respeto por los procesos naturales y el saber hacer artesanal de sus maestros en un referente internacional de calidad, dando vida a piezas únicas reconocidas en todo el mundo.

Por su parte, Mercules nació con la vocación de expresar la individualidad a través de la artesanía y el diseño. Comprometida con una producción responsable y cuidada, la firma fabrica en España accesorios de piel que combinan funcionalidad, carácter y materiales de primera calidad.

Cinco Jotas y Mercules han plasmado toda su creatividad en un accesorio exclusivo que se integra de forma natural en el universo de la marca. Una pieza que no solo acompaña esta colaboración, sino que refleja la esencia compartida de ambas firmas: la pasión por el detalle, la autenticidad y la excelencia artesanal.

“En Mercules siempre nos gusta incorporar mensajes divertidos y cercanos en nuestras piezas de piel, especialmente en los zippers. Poder hacerlo junto a una marca como Cinco Jotas y en una ocasión tan significativa como el Día de la Madre convierte este proyecto en algo especialmente especial para nosotros”, señalan desde la firma.

La colaboración pone en valor los pequeños grandes momentos: reunirse con los seres queridos y compartir un Cinco Jotas, una experiencia que trasciende el sabor para convertir cada ocasión en algo verdaderamente especial.

Con este lanzamiento, Cinco Jotas y Mercules apuestan por el diseño y la excelencia para celebrar una fecha tan señalada con un regalo diferente, cuidado y lleno de significado.

Esta edición limitada incluye dos sobres de jamón Cinco Jotas de 80 g junto al zipper exclusivo. Estará disponible a partir del 20 de abril en la página web de Mercules, www.mercules.es y en su tienda de la calle Conde de Aranda 10, Madrid, con un precio de 145 euros.

Cinco Jotas es la marca icónica que produce el mejor y más exclusivo Jamón de Bellota 100% Ibérico. / D.R.

ACERCA DE CINCO JOTAS: PURA GENIALIDAD

Su leyenda nace en 1879 en Jabugo, un lugar privilegiado ubicado en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado Reserva de la Biosfera. Este singular pueblo posee un microclima único para la elaboración de este excepcional producto. La naturaleza le ofrece, además, la existencia de una raza autóctona de la Península Ibérica única en el mundo: el Cerdo 100% Ibérico, del que Cinco Jotas ha conservado la pureza racial, preservando además el ecosistema natural en el que éste se desarrolla: Las Dehesas del Suroeste Peninsular. Por ello, la marca destina cada año parte de sus beneficios a la conservación de este ecosistema único, además de colaborar con entidades, universidades e institutos de investigación para defender los entornos naturales destinados a la explotación ganadera sostenible de las especies autóctonas de la región. Los cerdos 100% Ibéricos de Cinco Jotas, criados en libertad en las dehesas, se alimenta de bellotas en la época de montanera, lo que aporta el excelente sabor y aroma a los diferentes productos elaborados a partir de su carne y los hacen idóneos para llevar a cabo una dieta saludable.

Fiel a una tradición ancestral la marca ha sabido conservar oficios que, generación tras generación, han aportado su experiencia y conocimientos creando piezas realmente únicas, cuidadas de forma individualizada y artesanal. La evolución de Cinco Jotas se refleja en su nueva imagen, un homenaje a su herencia, a su tradición artesana y a la pureza de su producto, calificado como "genialidad pura", encapsulando la esencia de lo que Cinco Jotas representa: un producto que es el resultado de un proceso meticuloso, donde cada detalle es una obra maestra en sí misma.

Convertido en un excelente producto gourmet, nuestro Jamón de Bellota 100% Ibérico es hoy una obra maestra que está presente en los mejores restaurantes, puntos de venta de más de 45 países alrededor del mundo, y es partner oficial de la prestigiosa lista culinaria The World’s 50 Best Restaurants