Decathlon refuerza su presencia en Córdoba con una nueva tienda en el corazón de la ciudad

Decathlon, la marca mundial multideporte, abrirá las puertas de su nuevo establecimiento en Córdoba el próximo miércoles 29 de abril, a las 17:00 horas. La nueva tienda estará situada en la calle Concepción, una de las zonas más céntricas de la ciudad, para acercar aún más el deporte a quienes lo viven cada día.

Con motivo de la inauguración, la compañía ha preparado una actividad dirigida a todos los cordobeses que se desarrollará en el acceso principal a la tienda. La acción contará con la participación y dinamización del tenista paralímpico y creador de contenido cordobés Cisco García (@ciscogarve), quien guiará la actividad e invitará a los asistentes a participar en una ruleta de premios con tres posibles resultados:

Premio directo : el participante consigue automáticamente una tarjeta regalo de 10€.

: el participante consigue automáticamente una tarjeta regalo de 10€. Reto deportivo : pruebas relacionadas con el tenis que deberán superarse para conseguir la tarjeta regalo.

: pruebas relacionadas con el tenis que deberán superarse para conseguir la tarjeta regalo. Preguntas rápidas: desafío de cuestiones breves vinculadas al tenis; si se aciertan, se obtiene el cheque regalo.

En total, con esta acción se repartirán 150 tarjetas regalo de 10€, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda hasta agotar existencias.

Por otro lado, y de manera independiente a los premios que se consigan en la ruleta, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes en realizar una compra podrán llevarse un regalo.

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Entre las disciplinas deportivas más destacadas de la nueva tienda se encuentran el running, fútbol, natación y montaña, además de pádel y fitness. Además, el horario habitual de apertura será de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas.