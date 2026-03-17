Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria

Las listas de espera se han convertido en el principal obstáculo para acceder a la sanidad pública en Ceuta y Melilla. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados, incluso, a salir de sus ciudades para recibir atención.

Según el último estudio realizado por Ipsos. El 77% de los ceutíes y el 82% de los melillenses las identifican como la mayor barrera para recibir atención sanitaria. Pero no es la única dificultad como explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “Existen dificultades que vienen también a la hora de conseguir cita o comunicarse con el personal sanitario. El 65% de los ceutíes y el 79% de los melillenses declaran tener problemas para obtener cita, tanto presencial como online. Asimismo, el 44% en Ceuta y el 49% en Melilla señalan como dificultad los frecuentes cambios de médico asignado”.

Las demoras también afectan a las pruebas diagnósticas y a las intervenciones quirúrgicas. Las pruebas reciben valoraciones negativas del 37% de los ciudadanos en Ceuta y del 40% en Melilla. En el caso de las operaciones, los niveles de insatisfacción rondan el 25% en ambas ciudades. En este contexto, casi la mitad de la población se ve obligada a desplazarse a la Península para recibir atención sanitaria, una situación que según Silvia Bravo, afecta a la vida de los ciudadanos: “Los traslados tienen impacto en la vida personal y familiar. Uno de cada diez en las dos ciudades afirma que estos desplazamientos les ha afectado de forma importante”.

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Los datos también reflejan un creciente recurso a la sanidad privada. El 45% de los ciudadanos de Ceuta y el 30% de los de Melilla dispone de un seguro médico privado como vía alternativa de acceso a la atención sanitaria