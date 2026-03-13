Guinness tiñe de verde Madrid en su gran celebración de St Patrick's
Del 12 al 17 de marzo, Guinness llevará la mítica celebración irlandesa con un espacio inspirado en el Gravity Bar de Dublín, el bar más famoso de Guinness, conciertos en Callao y un desfile en la Gran Vía
Durante siete días, Guinness estará en distintos puntos de Madrid con motivo de St. Patrick’s, trasladando a la capital referencias directas a Dublín y al imaginario contemporáneo de la gran celebración irlandesa.
Fernando Jorge, Brand Manager de Guinness España, afirma que, tras cuatro ediciones consecutivas, “es un honor ser los anfitriones de esta celebración en Madrid y continuar fortaleciendo el vínculo entre Irlanda y España a través de Guinness. St. Patrick’s es comunidad, música y tradición, y Guinness actúa como un puente que conecta lo que sucede en Dublín con el desfile de Madrid. Además, incide en que “al fin y al cabo, no se puede entender St. Patrick’s sin Guinness”.
GUINNESS GRAVITY BAR
Del 12 al 17 de marzo en horario de 11:00h a 01:00h (Hotel Riu Plaza España)
La gran novedad de este año será la creación de un espacio inspirado en el emblemático Gravity Bar, el bar Guinness más famoso del mundo, situado en la última planta de la Guinness Storehouse en Dublín, que cobrará vida en el skybar del Hotel Riu Plaza España.
Abierto al público, el enclave incorporará guiños a su estética y espíritu original, combinando cata, música y puesta en escena en un formato adaptado a la ciudad.
DESFILE EN BUS
Sábado, 14 de marzo, de 17:00h a 19:00h (Gran Vía)
El sábado por la tarde tendrá lugar el desfile en la Gran Vía, que aglutinó a más de 200.000 asistentes la edición pasada y para esta se espera una asistencia récord de más de 250.000. En el mismo se hará tributo a la banda U2, y la marca cervecera participará con su característico autobús.
El desfile se enmarca dentro de la IV edición de la IV Semana de Irlanda, una iniciativa de Turismo de Irlanda para celebrar San Patricio, la cultura irlandesa y su conexión con las raíces celtas de España. Del 10 al 17 de marzo tendrá lugar un variado repertorio de actividades relacionadas con la música, la danza, la literatura, el cine y los deportes gaélicos, en colaboración con distintas instituciones y asociaciones de la capital. Más información en www.semanadeirlanda.es
CONCIERTOS
Sábado, 14 de marzo, de 20:00h a 22:00h (Plaza de Callao)
La celebración alcanzará uno de sus momentos centrales con los conciertos promovidos por Guinness en la Plaza de Callao, dentro del programa oficial de St. Patrick’s en Madrid.
Por la mañana habrá diversas actuaciones desde las 11:00 hasta las 13:00, mientras que por la tarde el desfile culminará con la actuación de St. Laurence O’Toole Pipe Band, una de las más famosas en Irlanda y el mundo, y con Bras Rodrigo, reconocido organizador del acto y de la mano del patrocinio de Turismo de Irlanda.
RUTA DE BARES
Del 12 al 17 de marzo
Además, durante toda la semana, diversos locales de la ciudad se sumarán a la celebración con propuestas especiales inspiradas en St. Patrick’s, rindiendo homenaje al espíritu celta que representa Guinness:
• Covent Garden Madrid – C/ Dtor Fleming, 31, 28036
• Triskel – Corredora Alta de San Pablo, 20, 28004
• The Towers – C/ Paseo de Los Olmos, 28, 28005
• The Thirty Three Irish Pub – Clara del Rey, 33, 28002
• The Irish Temple Moratalaz – Av. Moratalaz 123 Post, 28030
• The Irish Temple Ibiza – C/ Ibiza, 66, 28009
• The Irish Rover Pub – Avda. Brasil, 7, 28020
• The Irish Corner Madrid – C/ Arturo Soria, 6, 28027
• The Handyman Tavern I – Carretera de Canillas 142, Local 17, 28043
• The Clover House – C/ Campezo, 14, 28022
• The Calway Station – Gran Vía Hortaleza, 7, 28043
• The Antiquarian – Av. Monasterio de Silos, 29, 28049
• Paddys – Av. de Concha Espina, 69, 28016
• Newbridge Irish Pub – C/ Bailén, 33, 28005
• Morrighan Irish Tavern – Paseo Santa María de la Cabeza, 65, 28045
• La Fontanilla – Pza Puerta Cerrada, 13, 28005
• La Fontana de Oro – C/ de la Victoria, 1, 28012
• James Joyce Madrid – C/ Alcalá, 59, 28014
• El Parnasillo – Príncipe, 33, 28012
• Collin's Irish Tavern – C/ Sagasta, 26, 28004
• Cavan Irish Pub – Av. Oporto, 86, 28019
• Beer Station Santo Domingo – Cuesta de Santo Domingo, 22, 28013
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007