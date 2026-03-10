Secciones

Es noticia
Turtistas montillanosPrecio del combustibleNieve SubbéticaAccidente Puente de AndalucíaAgencias de viajesLuis García MonteroDespedidas de solteroCorte de tráfico
instagramlinkedin
Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Redacción

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Redacción

RRSS WhatsAppCopiar URL

Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria”

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents