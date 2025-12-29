El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 confirma el liderazgo de la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España durante una década

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha publicado el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2025), que cumple diez años analizando la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles, tanto públicos como privados. Esta décima edición consolida liderazgo ininterrumpido de la Fundación Jiménez Díaz (FJD), que ha encabezado todas las ediciones del IEH desde su creación en 2015, y la fortaleza sostenida de los hospitales de Madrid, que ocupan cuatro de las cinco primeras posiciones y suman cinco centros en el top 10.

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a ocupar el primer lugar del IEH 2025 , con lo que ratifica una década completa como el mejor hospital de España. El informe pone de manifiesto que ningún otro centro ha mantenido un liderazgo tan duradero, lo que convierte a este centro sanitario en un caso excepcional en el contexto europeo, "por su estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo".

“Diez años consecutivos como mejor hospital de España demuestran que la excelencia no es solo una cuestión de resultados clínicos o reputación, sino de consistencia y visión estratégica. La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

Este modelo ha permitido que la FJD se posicione como referente en distintas líneas de transformación sanitaria: telemedicina, hospital digital, medicina personalizada, automatización diagnóstica, atención al paciente crónico, inteligencia artificial para gestión y predicción de demanda, y nuevas formas de experiencia hospitalaria adaptada a la realidad del paciente del siglo XXI.

Durante la última década, el IEH se ha convertido en una herramienta de referencia para los profesionales sanitarios, los gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución de los modelos hospitalarios. Cada edición ha permitido observar cómo el sistema sanitario español avanza hacia un enfoque más centrado en el paciente, más digital, más eficiente y con mayor capacidad para integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada.

El ranking se basa en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento.

Excelencia sanitaria de Madrid

Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños mantienen un protagonismo claro en el ranking, con cinco centros entre los diez primeros, demostrando la consolidación de su ecosistema sanitario, donde la combinación entre especialización, recursos, talento médico y capacidad de gestión genera un marco propicio para la excelencia.

Este año, la Fundación Jiménez Díaz (1º) y La Paz (2º) permanecen como los dos mejores hospitales de España, mientras que el Hospital Universitario Gregorio Marañón se sitúa en cuarta posición y el Hospital Universitario Clínico San Carlos se consolida en el quinto puesto. Completa la presencia madrileña en el top 10 del ranking el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º).

“Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente,” subrayó Jesús Sánchez Lambás.

Cataluña mantiene su presencia en el top 10 con cuatro hospitales. Destaca como novedad el tercer puesto del Hospital Universitari Vall d’Hebrón, su mejor posición en la serie histórica en el IEH y la entrada en el top 10 del Hospital Universitari Sagrat Cor, que se incorpora este año a la clasificación en décima posición. Junto a ellos, el Hospital Clinic de Barelona (6º) y el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Una de las grandes novedades de esta edición es la entrada del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9º), que irrumpe por primera vez en el top 10. El centro cordobés destaca en áreas como medicina de trasplantes, investigación biomédica, experiencia del paciente, medicina maternoinfantil y atención multidisciplinar, consolidándose como un hospital de referencia en el sur de España.

Esta incorporación representa un cambio significativo, ya que Andalucía vuelve a tener representación en el top 10 del IEH después de cinco ediciones, dominado por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana desde 2018.

“España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente. Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias. El verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias”, concluyó Sánchez Lambás.

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. Para elaborarlo, el ICGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.