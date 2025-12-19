Flor de caña celebra sus 135 años de excelencia con una edición limitada 35 años e invita a vivir una inmersión única en flor de caña experiencia.

Con motivo de su 135º aniversario y el lanzamiento de una edición limitada, Flor de Caña 35 Años, los amantes del ron tienen una oportunidad única de conocer la boutique de Flor de Caña en Madrid. Este espacio, que forma parte del Flor de Caña Experiencia, ofrece un recorrido inmersivo por la historia de cinco generaciones, permitiendo descubrir de cerca el legado de la marca, su proceso de elaboración y los secretos que la han convertido en un referente internacional del ron de alta gama.

Entre las propuestas destacadas se encuentran los tours guiados, que permiten conocer cada etapa de la producción y explorar el legado de cinco generaciones. Los asistentes pueden participar en catas exclusivas, disfrutar de maridajes sensoriales con café o chocolate y vivir la experiencia de crear su propio ron acompañados por un maestro ronero. Cada plan combina tradición, innovación y momentos memorables, adaptándose a todo tipo de público: desde visitantes individuales hasta grupos o parejas que buscan un plan sofisticado y diferente.

Flor de Caña Experiencia se consolida además como un punto de referencia en Madrid para quienes buscan regalos únicos, especiales y personalizados, especialmente durante la temporada festiva. Durante esta temporada, presentan una colección de cestas navideñas cuidadosamente elaboradas, pensadas para quienes buscan un obsequio elegante y representativo del legado de la marca. La Cesta Premium incluye una botella de Flor de Caña 12 Años junto a un jersey exclusivo de Flor de Caña Madrid, calcetines y posavasos; la Cesta Súper Premium incorpora Flor de Caña 18 Años, una caja de puros, una petaca y posavasos; y la Cesta Ultra Premium reúne la edición especial Flor de Caña 130 Aniversario, dos copas tulipán, bombones Flor de Caña x La Pajarita y posavasos. Cada propuesta ha sido diseñada para reflejar la artesanía, la calidad y la identidad que distinguen a Flor de Caña en su 135º aniversario.

UN LEGADO DE 135 AÑOS DE MAESTRÍA Y EXCELENCIA

Flor de Caña, una de las empresas más emblemáticas y longevas de Centroamérica, presenta con orgullo su creación más extraordinaria y su ron más añejo hasta la fecha: Flor de Caña 35 Años, conmemorando su 135º aniversario de tradición y maestría. Esta referencia refleja el máximo compromiso de la marca con la sostenibilidad, la excelencia y la artesanía, un legado perfeccionado a lo largo de cinco generaciones desde 1890.

Desde sus inicios, la familia Pellas transformó la fértil tierra volcánica de Nicaragua en uno de los rones más refinados del mundo. Su fundador, Alfredo Francisco Pellas Canessa, vislumbró en 1875 el sueño de crear una joya del destilado y, en 1890, materializó esa visión al establecer la producción junto al volcán San Cristóbal. A lo largo de más de 135 años, Flor de Caña ha superado guerras, erupciones volcánicas, terremotos y crisis económicas, manteniendo siempre su compromiso con la excelencia artesanal, la sostenibilidad y la tradición familiar.

Hoy, Flor de Caña se ha consolidado como un referente global del ron premium, combinando métodos tradicionales con una visión moderna y responsable. La marca ha sido pionera en prácticas sostenibles, siendo el primer ron del mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y las comunidades locales. Su ron se exporta a más de 70 países, consolidando a Flor de Caña como un símbolo de autenticidad, excelencia y legado artesanal en la industria de los destilados.

FLOR DE CAÑA 35 AÑOS - Edición limitada de solo 350 decanters en el mundo

Añejado de manera natural y sostenible durante 35 años en barricas de roble blanco americano, en una de las reservas privadas más antiguas de la familia, este excepcional ron nació en el terroir volcánico de Nicaragua, ubicado entre el majestuoso volcán San Cristóbal y el océano Pacífico. Esta armonía de tierra, mar y fuego ha otorgado al líquido su complejo perfil de sabor y un acabado exquisitamente suave.

Solo 350 decantadores de cristal (700 ml) estarán disponibles a nivel mundial, con un precio de 4,000€ acompañados de un certificado de autenticidad numerado individualmente. Cada uno es una obra de arte, con siluetas y relieves esculpidos que evocan las líneas del volcán San Cristóbal, capturando su fuerza y belleza atemporal. Acabado a mano y pulido a la perfección, el decantador resalta los tonos cálidos y dorados del extraordinario líquido en su interior.

Cada pieza está coronada con un tapón de roca de obsidiana de origen volcánico hecho a la medida y ajustado individualmente a su botella, y adornado con un fino collarín de cuero, símbolo del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad. Se presenta en un distinguido estuche de nogal, delicadamente grabado con ilustraciones de la exuberante flora que crece al pie del volcán.

“Flor de Caña 35 Años representa la esencia, los valores familiares y la tradición artesanal que han definido nuestra marca durante 135 años. Más que un objeto de colección, es un raro tesoro del tiempo, creado para quienes valoran la autenticidad y la excelencia”, afirmó Tomás Cano, el reconocido Maestro Ronero de Flor de Caña durante casi cuatro décadas.