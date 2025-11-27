El Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera Fiesta Bresh sobre hielo del mundo en Madrid On Ice.

La Fiesta Bresh, uno de los fenómenos musicales y festivos más influyentes del panorama internacional desde su nacimiento en Buenos Aires en 2016, celebrará por primera vez una edición sobre hielo en el Riyadh Air Metropolitano.

Será el próximo 27 de diciembre, dentro del recinto de Madrid On Ice, que este año vuelve a instalar la pista de patinaje más grande de Europa, con 4.200 m² de superficie y capacidad para 1.500 patinadores simultáneos a los que ofrece la posibilidad de patinar en un recorrido lineal de casi 500 metros.

Madrid se convertirá así en la primera ciudad del mundo en acoger una Fiesta Bresh sobre hielo, un formato inédito que busca aportar valor añadido a la propuesta navideña del espacio. Durante la jornada, prevista para el 27 de diciembre de 16 a 23 horas, habrá DJs, actividades musicales, actuaciones y una escenografía muy visual, fiel al estilo de la fiesta, que combina diferentes géneros y culmina con sonidos electrónicos y house.

La segunda edición de Madrid On Ice permitirá a sus visitantes disfrutar de una experiencia sensorial y emocional única para celebrar la Navidad a través de la fusión de deporte, ocio, cultura y gastronomía y ofrecerá una amplia variedad de actividades para toda la familia, incluyendo actuaciones musicales en vivo, talleres y propuestas temáticas. Además del patinaje, los visitantes podrán disfrutar de experiencias para los niños, como encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, así como zonas dedicadas a gaming, en colaboración con PlayStation, y a Playmobil. También habrá sesiones de DJ en directo a última hora. En el espacio gastronómico, se podrán degustar tanto platos tradicionales de invierno como opciones culinarias más innovadoras.

Ahora bien, la apuesta por una oferta de ocio completa no ha hecho descuidar la experiencia relacionada con el patinaje, ya que este año incorpora un modelo de patinaje renovado, con esquinas redondeadas para facilitar el recorrido. Asimismo, Madrid On Ice contará con el apoyo de personal especializado de la Real Federación Española de Deportes de Hielo para ayudar a los patinadores con menos experiencia, así como masterclasses impartidas por profesionales.

Punto de encuentro

Más allá de la Fiesta Bresh, la música es una de las claves de esta edición, ya que en el escenario principal del estadio tendrán lugar distintas actuaciones durante los findes de semana. Así, según ha confirmado la organización, durante las mañanas de sábados y domingos -en horario de 12 a 13 horas- los más pequeños podrán disfrutar de los espectáculos “El payaso Tallarin”, “Mi amiga Buby” y “Las aventuras de Coco y Pepe”, de Cantajuego; así como de “Masha y el Oso”, “Simon” o “Moonsters”. Cuando caiga la noche, en el mismo espacio los fines de semana se realizarán sesiones de DJ dirigidas a un público joven y adulto hasta las 23 horas.

Madrid On Ice apuesta este año también por la gastronomía a través de dos zonas de restauración cerradas y climatizadas en el interior del estadio. A estas se sumarán diferentes puestos de comida en los que será posible disfrutar de churros, chocolate, crepes, dulces navideños y fast food.

El recinto abrirá del 22 de diciembre al 11 de enero y ofrecerá, en la parte exterior del estadio una fanzone de 8.000 metros cuadrados que dará la bienvenida a los visitantes. Este espacio será de acceso libre, por lo que no será necesario adquirir entrada para poder disfrutar de esa experiencia navideña -sí deberán adquirir tiques para cada atracción- y contará con decoración navideña, actividades infantiles, un tiovivo, un trenecito y distintos puntos de restauración.

Entradas y horarios