Empieza una temporada de gripe marcada por la convivencia con otros virus
Se espera una temporada típica con el pico máximo de contagios a partir de mediados de diciembre y hasta febrero
La temporada de gripe ya ha empezado y se nota en las cifras de contagios, que ya han superado el umbral epidémico. Estanislao Nistal, doctor en Virología, advierte de que ya hemos iniciado el aumento de los casos y adelanta que este año “podemos esperar una temporada de gripe similar a la de años anteriores en la que volverán a convivir los diferentes tipos de virus respiratorios. Es lo que comúnmente se conoce como tripledemia”.
El farmacéutico Joaquín López recuerda que los diferentes virus respiratorios pueden causar síntomas similares como tos, congestión nasal, fiebre, malestar… aunque existen ligeras diferencias que pueden ayudarnos a detectar de qué virus se trata, “por ejemplo, el COVID cursa con tos mientras que la gripe es más repentina y presenta fiebre”.
Tratar nuestros síntomas cuanto antes y de manera adecuada puede resultar crucial para evitar complicaciones. En opinión de Joaquín López, "el paracetamol se queda corto para tratar un virus respiratorio, es más conveniente un antigripal sin receta que además de tener el paracetamol, tiene otra serie de principios activos que van a ayudar a tratar la mayoría de los síntomas”
En cualquier caso, lo mejor es no llegar a contagiarse. Según el Dr. Nistal, la vacunación es la medida de prevención más eficaz, aunque también resultan de gran utilidad otras como "lavarse las manos, ventilar o utilizar mascarillas y, una vez que tengamos los síntomas de la infección, tratarlos con sustancias como antigripales”.
